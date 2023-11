Con miras al Presupuesto, el bloque de laoposición retomó las actividades Legislativas

El diputado provincial, Juan Carlos Amarilla en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del retorno a las reuniones de comisión en la Legislatura de Formosa. Aseveró que «el bloque continuó trabajando pasadas las elecciones y que se encuentran a la espera del proyecto de presupuesto y de la rendición de cuentas del 2022.

Amarilla, comenzó diciendo: «todo nuestro bloque está en la legislatura trabajando. No hubo reunión de comisión, lo que nos han dicho es que el jueves es el Día de los Fieles Difuntos y la Legislatura no va a sesionar, es por ello que fuimos citados para el martes que viene».

«Yo creo que el proyecto del presupuesto está listo, solo que aun no nos han dado nada».

Presupuesto y

rendición de

cuentas

En relación a la rendición de cuentas, explicó «todo lo gastado en el año 2022 tiene que ser revisado, en dos oportunidades lo hemos solicitado y no nos han enviado. Necesitamos estudiar todo el proyecto. Son 3000 hojas aproximadamente, estamos insistiendo con esto y no nos pasan».

«El proyecto ni bien ingresa a la Legislatura tiene que estar a disposición nuestra y hasta el momento hemos cursado dos notado pidiendo los informes y no nos han dado nada», manifestó.

Resultados electorales

Cerró diciendo: «siempre hay discusiones en nuestro bloque, pero nosotros, desde el radicalismo continuamos respetando las decisiones que se toman. Nosotros lo que hacemos es respetar las decisiones que se toman dentro del partido, de igual manera, también respetamos a los demás sectores”.