Con reclamos: un grupo de jóvenes libertarios abandonó a Milei

Mila Zurbriggen, de Generación Libertaria, denunció que La Libertad Avanza negocia candidaturas por financiamiento, eligen mujeres para cargos partidarios “por favores sexuales” y e incurren en las mismas prácticas que la casta política; la reacción del economista.

Uno de los pilares del espacio político que lidera el diputado Javier Milei, la Libertad Avanza, es la juventud. Sin embargo, una de las agrupaciones de jóvenes que promovió su candidatura presidencial decidió dar un portazo tras cuestionar al dirigente libertario por incurrir en las mismas prácticas que le endilga a “la casta política”: mesianismo, uso de la juventud para posicionarse electoralmente y la designación “a dedo” de mujeres en cargos dentro del partido “por favores sexuales”.

Quien hizo públicas estas denuncias fue Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria. “Hay una gran desilusión, no solo por parte mía sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron”, relató Zurbriggen en una entrevista a Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

La agrupación Generación Libertaria fue creada en enero de 2021 y está integrada por jóvenes provenientes una decena de provincias, detalló su presidenta. Acompañaron la candidatura de Milei a diputado nacional en octubre de ese año “a pura militancia” pero, según Zurbriggen, Milei “los defraudó”.

“No hay organización (en La Libertad Avanza), no hay instancias de debate interno sobre qué proyectos llevar adelante (desde el frente). Todo lo decide él, su hermana y un grupo muy cerrado de dirigentes. Sentimos que a la juventud nos usó, simplemente pegábamos afiches. Si este fenómeno (libertario) existe es, en gran parte, gracias a los jóvenes”, señaló la joven.

Pese al calibre de sus acusaciones, Milei decidió no responder. Ante la consulta de LA NACION, desde La Libertad Avanza indicaron que Zurbriggen se fue del espacio porque ella pretendía tener “un rol protagónico” en la boleta de diputados nacionales que competirá este año, solicitud que fue rechazada. “Zurbriggen ya tuvo problemas con otras agrupaciones. Es su forma de actuar, por eso no dura en ningún espacio”, indicaron.

Relacionado