Con tres goles de Cristiano Ronaldo, la Juventus aplastó al Cagliari y es líder de la Serie A

Compartir

Linkedin Print

Con un año nuevo, se reanudó el fútbol en Turín. Con un triplete de Cristiano Ronaldo y un tanto de Gonzalo Higuaín, la Juventus aplastó al Cagliari por 4-0. Una victoria que colocó a la “Vecchia Signora” como único líder hasta que el Inter dispute su partido contra el Napoli. De no conseguir un triunfo, los de Antonio Conte se despedirán de la punta.

A pesar de tener las situaciones más claras en la cabeza de Cristiano Ronaldo y en los pies de Paulo Dybala, el conjunto local no pudo abrir el marcador ante un cagliari que intentó pero no pudo hacerle daño a la defensa comandada por Leonardo Bonucci.

El premio para los juventinos llegó al inicio del segundo tiempo tras un error en la defensa. Ragnar Klavan quiso jugar la pelota por abajo para salir jugando desde atrás sin darse cuenta de la presencia de Cristiano Ronaldo, quien tomó el balón en la puerta del área, eludió al arquero y definió con el arco vacío para darle la ventaja a su equipo y situarlo en la cima del campeonato.

El conjunto visitante tuvo que esperar hasta los 59 minutos para tener una jugada peligrosa contra el arco de Wojciech Szczęsny. Sin embargo, el remate de cabeza Luca Cigarini se estrelló en el travesaño. Distinta suerte fue la que tuvo la «Vecchia Signora en campo rival con un Paulo Dybala muy dinámico.

Mientras que a los 61 provocó una falta al borde del área que no pudo cambiar por gol, a los 69 ingresó dentro de ella y fue derribado por un defensor. CR7 no desaprovechó la oportunidad y convirtió el penal para estirar la ventaja.

Los de Rolando Maran no pudieron reaccionar y la Juventus sentenció el duelo tras una combinación entre Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín. El luso habilitó al argentino con un pase en profundidad y éste se metió en diagonal de izquierda a derecha para definir al primer palo. Como si no fuera suficiente, dos minutos después el ex Manchester United marcó un nuevo tanto para llevarse el balón.

El equipo de Maurizio Sarri está realizando una muy buena campaña en lo que va de la temporada, ganando 14 partidos de 18 y sólo perdiendo uno. Sin embargo, en esta ocasión, desde Milán le salió un digno competidor al título: El Inter, que cerrará la jornada con su enfrentamiento ante el Napoli.

Los de Antonio Conte, con un partido menos, se ubican a tres puntos del ahora líder Juventus (45°) y están obligados a ganar para no perderle pisada y seguir peleando por la punta del campeonato italiano.

La Juventus, consiguió la victoria después de caer ante la Lazio por 3-1 en la final de la Supercopa de Italia, un golpe duro para Cristiano y compañía, al no poder levantar el trofeo.