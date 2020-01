Con un gol de Lautaro Martínez, el Inter le ganó al Napoli y alcanzó a la Juventus en la cima de la Serie A

Compartir

El Inter regresó a la actividad luego del parate por las fiestas que se tomó la Serie A. El cuadro milanés venció 3 a 1 al Napoli en el San Paolo por la jornada 18 del Calcio y se mantiene como puntero del certamen junto a al Juventus. La figura fue Lukaku, autor de dos de los tantos, mientras que Lautaro Martínez marcó selló el triunfo.

El partido se abrió antes de los 15 minutos cuando Romelu Lukaku recuperó una pelota en la mitad de la cancha y encaró del centro hacia la izquierda. Aprovechando la diagonal de Lautaro Martínez, le imprimió velocidad a su carrera y definió de zurda al primer palo para establecer el 1 a 0. Antes, ya había avisado con una jugada similar que había sido anulada por fuera de juego.

El segundo tanto llegó pasada la media hora de juego en un nuevo ataque protagonizado por el delantero belga, que en esta ocasión juntó dos marcas y al pisar el área sacó un potente zurdazo que se metió con la ayuda de la floja respuesta del arquero Alex Meret.

Cuando todo parecía controlado por el cuadro visitante, el Napoli logró el descuento. Zielinski capturó un rebote en la puerta del área y buscó en el segundo palo a José Callejón, quien le ganó la espalda a su marca y lanzó el centro atrás para que Milik la empuje en la línea.

El Inter liquidó las acciones en el complemento gracias a una nueva recuperación en mitad de cancha que encontró mal parado al local. Matías Vecino avanzó por derecha y lanzó un centro extraordinario casi sin ángulo que no pudo rechazar Manolas, que dejó la pelota viva en el área, algo imperdonable cuando enfrente está Lautaro Martínez, quien no desperdició la oportunidad y fulminó a Meret.

El cuadro conducido por Antonio Conte contó además con las salvadas de Handanovic, quien respondió cada vez que lo probaron y gracias a sus atajadas el resultado finalizó 3 a 1 y la diferencia no se achicó.

De esta manera, el Inter alcanzó en la cima a la Juventus, que más temprano goleó 4-0 al Cagliari, y el próximo sábado recibirá al Atalanta en Milan. Por su parte, el Napoli sigue sin levantar cabeza y se mantiene octavo en la tabla de posiciones, a cinco puntos de la zona de clasificación a Europa League.

Esta jornada de la Serie A estuvo marcada por el regreso de Zlatan Ibrahimovic al Milan. EL ex delantero de Los Ángeles Galaxy jugó más de 30 minutos pero no pudo cambiar lo que terminó siendo empate 0-0 ante Sampdoria.