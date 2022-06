Con una fiesta popular, la localidad de Villa General Güemes celebró su 89° aniversario

Compartir

La localidad de Villa General Güemes celebró su 89° aniversario con un acto oficial y fiesta popular, que contó con la presencia de autoridades provinciales, encabezadas por el vicegobernador Eber Wilson Solís.

Ubicada en el Departamento Patiño, al sudeste de la provincia de Formosa, Argentina a 281 km de su capital, su nombre es en homenaje al héroe salteño, el General Martín Miguel de Güemes.

Su identidad está enmarcada por el arraigo de diversas culturas que se fueron asentando provenientes de otras provincias y del vecino país limítrofe, Paraguay, esto produjo el acento particular de su lenguaje que es único en la provincia, trayendo aparejada su diversidad de costumbres y tradiciones.

El Porteñito fue el primer nombre del lugar. También se usó el nombre de Porteño Nuevo posiblemente para diferenciarlo de otro paraje cercano llamado Porteño Viejo. Sin lugar a dudas estos topónimos hacen referencia al Riacho Porteño que lo atraviesa de Oeste a Este.

En 1972 se produjo el cambio de nombre por el de Villa General Güemes, en honor al caudillo salteño Martín Miguel de Güemes, dispuesto por la Ley Nº 562 del gobierno de Augusto Sosa Laprida. Este hecho se concreta en el marco de un plan de cambio de nombres de muchas localidades del interior provincial.

Si bien la fecha de fundación no existe como acontecimiento histórico y no se registran testimonios exactos sobre el origen del pueblo; se estableció como fecha simbólica de fundación el 17 de junio de 1933, en referencia al día de la muerte de Martín Miguel de Güemes y al año aproximado de la llegada de los primeros pobladores.

Tras el acto protocolar y el desfile de delegaciones gauchas, escolares y de distintos organismos provinciales, hubo un sentido reconocimiento para los primeros habitantes de la localidad, estando presente una vecina de 112 años. Durante la jornada los vecinos compartieron un rico locro, en la plaza del pueblo.

Testimonios

El intendente anfitrión Julián Bordón dijo que en cada aniversario se entrecruzan los sentimientos por “nuestra historia y traemos a la memoria a los primeros pobladores, en el sacrificio y empeño puesto hace 89 años cuando surge el pueblo, que era sólo un paraje, hoy gracias al gobernador Gildo Insfrán ha cambiado muchísimo y es un lugar progreso”.

Por su parte el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera, se mostró muy contento al participar de los festejos en esta zona de la provincia que se muestra el Modelo Formoseño, en el cual hay una inclusión e integración en todo sentido.

En el mismo sentido se expresó el diputado provincial Carlos Hugo Insfrán (PJ) destacó la alegría de un pueblo pujante y en una zona muy productiva de la provincia que sigue creciendo de la mano de las políticas provinciales.

Recordó que antes no había ruta, escuelas, y consideró que “son esas cosas las que tenemos que comentarles a los chicos y jóvenes, muy distinto a lo que pasaron los primeros pobladores de esta zona del Porteñito de aquel entonces, hoy General Güemes”.

Víctor Hugo Romano, como vecino de la localidad, nacido hace más de 60 años señaló que “cada aniversario me produce una emoción muy grande, ya que nací y crecí aquí, y entonces ver que hoy está pujante a mí me llena de alegría”.

También, durante el acto hubo reconocimiento a una de las integrantes de la familia Navarrete, una de las pioneras del pueblo. Se trata de doña Concepción Erazo, más conocida como “La abuela Cunchi”.

En diálogo con Blanca la hija de esta mujer, que cuenta con 112 años, es decir, más edad que el propio pueblo de General Güemes.

“Ella es la abuela de todos, le piden el agua del socorro para los bebés las mamás de nuestro pueblo, como una forma de bautismo, es una tradición que se sigue repitiendo” y contó que la mujer si bien “Tiene mucha edad, todavía camina, porque la atienden muy bien sus médicos del Hospital de Alta Complejidad cada vez que tiene un control”, relató.

