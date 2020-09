Confirman intento de secuestro de una nena: “Es un hecho gravísimo”, dijo el fiscal Benítez

Compartir

El fiscal federal Luis Benítez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a un hecho que ocurrió en el barrio Independencia y que generó gran conmoción en la comunidad ya que un hombre con el casco puesto y a bordo de una motocicleta, levantó a una menor de 7 años que jugaba en la vereda junto a otros niños e intentó subirla a su rodado para llevársela.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas y no se ejecutó gracias al rápido accionar de los otros pequeños que jugaban con la niña y que a gritos alertaron sobre lo que ocurría, logrando que un vecino saliera afuera de su casa lo que provocó que el hombre deje a la menor.

Ahora la justicia trata de establecer la identidad del sujeto y los motivos que lo llevaron a cometer esto; si fue al azar o si está relacionado con las funciones que cumple el padre de la menor que pertenece a Gendarmería Nacional.

“Este es un hecho muy preocupante, estamos haciendo algunas diligencias tratando de determinar el móvil y a esta persona ya que se dé un hecho de esta naturaleza no es muy característico en la provincia. Se está investigando todo, es un tema gravísimo que sorprendió a la comunidad con esta situación, sobre todo por las características, prácticamente se consuma el hecho porque casi llega a levantarla con la moto en marcha”, explicó.

Asimismo relató que el hecho sucedió cuando “los chicos jugaban en la vereda como es normal en nuestra ciudad y de una filmación de la zona surge que este hombre estaba agazapado detrás de un árbol, aprovechó el ingreso de un vecino mayor al domicilio y ahí tomó a la nena y salió corriendo hacia la moto como para subirla, en eso otros chiquitos reaccionan, entran corriendo a llamar a los padres y uno de los vecinos que escuchó los gritos salió a ver y vio cuando la estaban llevando a la criatura y creo que la intervención de este vecino logró que este hombre desista de esta actitud”.

De la misma forma aseguró que es la primera vez que trabajan en un hecho de estas características, “secuestros extorsivos tuvimos hace un tiempo de una mujer del interior donde fueron también detenidos y condenados, pero no así de estas características con una menor”, explicó.

El fiscal Benítez aclaró además que son varias las hipótesis en las que están trabajando, “barajamos todas las hipótesis, en principio puede que sea un secuestro con fines extorsivos o tener vinculación con el padre que está desempeñando funciones en una fuerza federal, para ellos no tiene explicación, no son de Formosa y hace un año viven acá, no tienen mucho contacto con la actividad, es bastante confusa la situación, pero preocupante por cierto”.

“Nosotros contamos con algunas filmaciones particularmente de un domicilio vecino, también estamos tratando de analizar los domos del Ministerio de Gobierno de la provincia”, explicó sobre las cámaras de la zona.

“Es la primera vez que tenemos intervención en un hecho de estas características, desconozco si en el ámbito provincial haya otro, es la primera que tiene esta trascendencia, por las características del caso y por eso nuestra intervención. Creería y espero que no haya otro caso de esta naturaleza”, expuso Benítez.

“Queremos tratar de determinar cualquier tipo de hipótesis que nos pueda permitir identificar a esta persona y ver si es un hecho aislado o forma parte de otra cosa más importante”, señaló el fiscal.

Respecto a si la menor declaró en la causa, explicó que “ella no tiene mucha imagen de la situación, fue algo muy rápido, el hombre tenía casco, era de noche, fue algo intempestivo, con el susto y demás menos aún podemos tomarle declaración más allá de los comentarios que nos hacen los padres”.

Para finalizar informó que con la ayuda de cámaras de seguridad de toda la zona y alrededores “se está trabajando para ver si en algún momento este hombre se sacó el casco y demás como para que permita su identificación o por lo menos lograr la individualización correcta del dominio de la moto”.