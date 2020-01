Confirman que en Formosa hay 12 casos de dengue y piden extremar medidas de prevención

Compartir

Linkedin Print

El director del Hospital Central en Formosa, Mario Romero Bruno, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que en la provincia hay 12 casos confirmados de dengue y que el 95% «son casos importados». Asimismo informó que el serotipo que circula es el 4, diferente a los serotipos que circularon anteriormente.

«Estamos en la frontera limite con Paraguay donde circulan 3 serotipos distintos del dengue transmitidos por el mosquito aedes aegypty, en este caso por el periodo de vacaciones el zika de un lado y del otro hace que estemos en una situación de mayor riesgo tal es el caso que hasta la fecha tenemos confirmados 12 casos, el 95% con antecedentes de haber estado viajando a Asunción, tenemos 2 casos que estamos estudiando y que no tienen antecedentes de viaje, no tenemos circulación viral hasta la fecha, no se puede establecer circulación viral pero esta situación de lluvia nos pone en riesgo y estando el mosquito transmisor, estando el virus portando en estas personas que van de un lado al otro del país, hace que en cualquier momento podamos comenzar a tener circulación viral, el serotipo que circula es el 4 distinto al de años anteriores, en los casos que hubo en la región fueron por el serotipo 1 entonces al circular otro serotipo distinto, las personas que ya hayan tenido contacto con este virus están en riesgo. También hay muchos que no saben que tuvieron dengue, hay un porcentaje muy alto de personas que pueden haber tenido la enfermedad pero sin síntomas, entonces todos estamos en riesgo, sepamos o no que hayamos tenido el virus, de tener una forma un poco más grave», explicó.

Asimismo dijo que ante esta situación «el cuidado debe ser mayor, incluso el cuidado personal desde el uso del repelente, aconsejamos que si no es necesario no vayan a Paraguay ya que se ponen en riesgo pero si lo tienen que hacer sí o sí que tomen los recaudos necesarios, usar repente cada 3 horas, declarar indeseable al mosquito en nuestro domicilio, eso requiere un trabajo consiente de cada uno en su territorio, mantener limpios nuestros patios eliminando todo lo que pueda contener agua donde el mosquito coloca el huevo».