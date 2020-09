Confirmaron inicio de Eliminatorias en octubre

Compartir

Luego del Consejo de la entidad de Zurich, hubo una reunión entre FIFA y el organismo sudamericano. Allí, primó la postura de Luque y el torneo rumbo a Qatar 2022 empezará el mes próximo. FIFA garantizó la obligatoriedad de cesión de los jugadores y los gobiernos dieron los permisos. Restan dos países en dar los permisos, ¿cuáles son?

El Consejo de FIFA se reunió por teleconferencia con sede en Zúrich, pero la decisión recién llegó luego de una reunión con Conmebol luego. Allí FIFA ratificó que lo clubes tendrán la obligatoriedad de cesión de los jugadores y que tenía el “ok” gubernamental para que al regresar a sus países, los jugadores no debieran aislarse.

Así las cosas, finalmente, llegó el “ok” esperado y Conmebol puede anunciar el regreso de las eliminatorias para el próximo mes de octubre en doble fecha. Según pudo confirmar Doble Amarilla, uno de los hombres clave para lograr todo el “trabajo de cancillería” para la cesión de jugadores fue el sub Secretario General y mano derecha de Infantino, Mattias Grafstrom.

Para que esto ocurra, primero, al FIFA debió argumentar y sostener ante los clubes, que las medidas que anunció el pasado 24 de agosto, que decían que “los clubes podían no prestar a los futbolistas si la salud está en juego o se quebranten leyes locales para impedir contagios”. Eso no correrá para octubre.

De esta manera, Conmebol podrá dar inicio al torneo clasificatorio rumbo a la próxima del mundo en octubre, tal cual lo había expresado el martes pasado luego de la primera reunión virtual con Infantino. También habrá fecha en noviembre, así cuatro de las fechas se jugarán en este complicado 2020 marcado por la pandemia del coronavirus.

FIFA, a través de Infantino garantizó el acuerdo con 19 de las 21 naciones donde las diez selecciones sudamericanas tienen jugadores y sólo resta ver si se alcanza un acuerdo con China y Eslovaquia, los únicos pendientes.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni debutará el próximo 8 de octubre ante Ecuador, en La Bombonera y jugará, días después, ante Bolivia en La Paz. En noviembre, la albiceleste recibirá a Paraguay el 12 y, luego, visitará a Perú, el 17 del mismo mes.

Vale recordar que para el primer partido, Scaloni podrá contar con Lionel Messi luego que Conmebol diera por vencida la sanción de una fecha de suspensión que arrastraba del último encuentro ante Chile por el tercer puesto de la última Copa América 2019.