Confirmaron que el subsidio provincial a la energía eléctrica Esfuerzo Formoseño continuará

El gerente de REFSA, Benjamín Villalba, aclaró, de forma contundente, que el programa Esfuerzo Formoseño continúa por decisión política del gobernador Insfrán.

Vale recordar que esta confirmación se da en el marco de la fuerte suba en el costo de la energía eléctrica, publicada en la Resolución 7/24 de la Secretaría de Energía de la Nación; y los aumentos iniciales en las tarifas superiores al 200% a raíz del acuerdo del Ministerio de Economía de la Nación, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir en 0,5% del PBI los subsidios a la energía.

“El subsidio Esfuerzo Formoseño continúa, es una decisión del Gobernador de ayudar al que menos tiene”, sostuvo.

Y agregó: “Todos los que se censaron y que pudieron justificar que están dentro de ese rango, están; pero anteriormente nosotros ya les dimos ese beneficio a esta gente que estaba dentro del subsidio que había sacado el presidente (Mauricio) Macri. Desde esa época el subsidio Esfuerzo Formoseño está vigente”.

En cuanto al consumo para el sector comercial que anunció Insfrán el 1 de marzo del año pasado y estaba en vigencia, Villalba explicó que “eso fue hasta fin de año” cuando “habíamos hecho una ayuda a los pequeños comerciantes que consumían hasta dos mil kilovatios al mes, el 50% del valor fijo y el 50% del cargo variable. O sea, se les reducía la factura al 50%”.

“Ellos son ahora los que van a tener un gran aumento en el costo de su factura. Estamos en un tiempo de tanto calor, que ayer batimos todos los récords de energía, consumimos 441 megavatios, porque realmente la gente está ocupando”, consideró.

Y añadió: “Ahora están en la calle el consumo de noviembre y diciembre. Las próximas facturas que van a estar en la calle son los consumos de enero-febrero, que estamos batiendo todos los récords de consumo”.

Asimismo, señaló que “va a haber un aumento en el precio, pero es por consumo, no es por este aumento del presidente (Javier) Milei que está englobando todo en un nuevo estamento que se llama Resto”.

“Es decir, se sacan todos los subsidios, tanto a la educación, a todas las industrias, al alumbrado público. ¿Qué es lo que hicieron? En este caso igualaron en el precio al comercio más grande como al quiosquero de la esquina y tienen un mismo precio. Antes tenían sus distintos valores, alumbrado público tenía un valor; la categoría 11 que son todos los pequeños comercios tenían otro tipo de valor, ahora van a tener todo el mismo”, precisó.

En ese marco, el titular del organismo anticipó que “vamos a trabajar en el cuadro tarifario” en función de los nuevos valores “y vamos a poner a consideración”.

Por último, Villalba recomendó el “uso racional” de la energía eléctrica y advirtió que “el uso intensivo de todos los aires acondicionados se traducen en la factura”, por lo tanto, “yo llamo a la consideración a aquel que pueda hacer un uso racional de la energía, que lo haga, porque va a redundar en su beneficio personal, porque no se traduce en pesos”.

“Pero, en definitiva, con estos calores es medio imposible. La gente procura, pero hace mucho calor. Nuestro sistema se está comportando bastante bien. No tuvimos colapso de origen externo, que es lo que siempre nos trae consecuencias en horas pico de la siesta. Así que esperemos, con estos calores, pasarla bien”, finalizó.