Consejeros directivos de la FRN repudiaron el accionar de la decana Ilda Villalba al no convocar a sesiones ordinarias

En la tarde de este jueves 30 de marzo, consejeros directivos de la Facultad de Recursos Naturales (FRN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), en cumplimiento del Estatuto y del reglamento interno, decidieron realizar una sesión de autoconvocatoria ya que la decana Ilda Villalba se niega a convocar a sesiones ordinarias.

Al respecto, el Dr. Julio César Gómez, Prof. de la carrera Ingeniería Zootecnista en la FRN y actual consejero directivo titular, dijo que “hoy iniciamos las sesiones del año. Fue una sesión de autoconvocatoria porque no se ha cumplido con lo que fija el reglamento interno del Consejo, que establece que una vez al mes tenemos que sesionar mínimamente como CD con la presencia de la decana, que es la presidenta nata del cuerpo”.

“Al no ocurrir esto, hemos decidido autoconvocarnos en cumplimiento a los artículos existentes tanto del Estatuto como del reglamento de la FRN”, afirmó.

Agregó: “El ambiente fue de paz y trabajo, donde tratamos de coordinar para que se pongan en marcha las direcciones de carrera que no están funcionando y que funcionen un poco mejor las áreas de investigación y académica de la Facultad, colaborando con el Decanato en las cuestiones que hacen a lo esencial de la Universidad, no las particulares que a veces son de grupo, entonces en ese juego no nos van a encontrar a los consejeros directivos de esta unidad académica”.

“La Facultad tiene un problema desde hace un tiempo, porque no hay coordinación del Decanato con el cuerpo colegiado que es superior al Decanato. Acá no puede haber autoritarismo porque en una sociedad del conocimiento se viene a pensar, a ser crítico en el pensamiento, no tener uno único”, aclaró.

“Tenemos que transmitirle a la sociedad formoseña que la UNaF es una Universidad que tiene mucho prestigio, muchos docentes dedicados con investigaciones y publicaciones, y también hay graduados que están en el mundo desempeñándose en cargos importantes de todo tipo y en la misma Argentina, así que nos debemos a ellos, por lo cual es fundamental el respeto”, concluyó.