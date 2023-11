En inmediaciones a las calles Joaquín de los Santos y coronel Bogado hay un contenedor de basura que al parecer es utilizado para que no solo los del barrio dejen allí sus residuos, el día domingo una camioneta del Senasa dejó allí basura en cajas y no solo eso si no que además se tomó el trabajo de barrer todo lo que tenía en la cabina. Abría que controlar ese contenedor y también el uso que se le da a los vehículos oficiales del Estado que los pagamos todos.