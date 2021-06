Continúa el asesoramiento para la vacunación contra el COVID-19 a agentes comunales

Compartir

Linkedin Print

Prosigue en el edificio del Honorable Concejo Deliberante, ubicado en calle San Martín 755, el asesoramiento que brinda la comuna capitalina a empleados y empleadas municipales que se encuentren en situación de riesgo, de las clases 1991 a 2003, para su posterior vacunación contra el COVID-19.

Esta tarea es desarrollada en conjunto por la Subsecretaría de Gobierno y la Dirección de Recursos Humanos, a través del Departamento de Reconocimientos Médicos, y consiste en el asesoramiento médico, antropometría e inscripción en el registro para personas con riesgo.

Al respecto, el Dr. Rodrigo Portocarrero, subsecretario de Gobierno, informó: “Nos está asesorando en estos momentos la Dra. Gloria Cacace, recepcionando a toda la familia municipal, incluyendo cooperativistas, monotributistas, camioneros y maquinistas. Es decir, abarca a trabajadores y trabajadoras que presenten situaciones con riesgo y tengan necesidad de un chequeo y entrevista médica, incluyendo un relevamiento de sus documentaciones”.

Brindando detalles del proceso, indicó: “Una vez que en la primera etapa se les otorgue el visto bueno, pasan al área de Recursos Humanos donde se registra la inscripción y se envían los datos al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que son los encargados de aprobar el trámite”.

“Desde el citado organismo emiten la respuesta, via e-mail o al celular del interesado, con los resultados de la consulta, y una vez aprobada la misma deben dirigirse a la institución de cercanía de su barrio para acceder a la vacunación”, precisó el funcionario.

“El miércoles 9 se han acercado muchos interesados, puesto que el mensaje ha llegado a cada uno de los integrantes de la familia municipal, siempre de manera ordenada y con un estricto complimiento del protocolo, y las atenciones continuarán este jueves 10, desde las 8.30 hasta las 11.30 horas”.

Seguidamente, señaló: “Tenemos un equipo de trabajo compuesto por personal de la Subsecretaría de Gobierno y de la Dirección de Recursos Humanos de la Comuna, que colaboran permanentemente para que todo se cumpla de manera ordenada, con un enfermero y un equipo de nutrición que aportan sus conocimientos desde otras dependencias del Municipio”.

Finalmente, Portocarrero puntualizó: “Aclaramos que, desde la Municipalidad, por instrucciones del intendente Jorge Jofré, trabajamos en cercanía con el agente municipal, dada la particularidad de los tiempos que corren a causa de esta pandemia. Por tal motivo, es menester mantenernos al lado de nuestros trabajadores y trabajadoras, brindando una ayuda, ya que existe gente que no tiene conocimiento de la patología que padece, en caso de tenerla, y no sabe cómo inscribirse, no cuentan con la tecnología necesaria o bien necesitan una guía para hacerlo; y para facilitarles esa tarea nos encontramos trabajando de manera coordinada para acercar este beneficio a la gran familia municipal”.

Compartir

Linkedin Print