Continúa la búsqueda de la joven desaparecida en Moreno hace una semana

Camila Aldana Tarocco, de 26 años, que vista por última vez hace una semana cuando fue al cajero del bando. El viernes la policía detuvo a su ex pareja, Ariel Alberto González que tiene antecedentes de violencia, porque sospechan que puede estar implicado y no descartan que se trate de un posible femicidio.

El sábado, la fiscal que investiga la desaparición de Camila ordenó ampliar la búsqueda con canes expertos en rastreo.

Según pudieron saber los investigadores, la joven salió el sábado pasado al banco para retirar el bono de 10.000 pesos que recibe por sus dos hijos. Sin embargo, la fiscal a cargo de la causa, Luisa Pontecorvo explicó que «el dinero que le depositaron en su cuenta todavía está y no hubo movimiento alguno, lo que significa que ella nunca llegó a un banco para hacer el retiro».

Cinco días después de su desaparición tanto su ex, González, como su actual pareja, fueron citados por la fiscal por “incongruencias e inconsistencias” en sus primeras declaraciones, pero sólo su ex pareja quedó detenido acusado de falso testimonio.

González admitió que pasó la noche del viernes con la joven y sostuvo que por la mañana la llevó «en su moto» a la parada del colectivo. Quedó detenido acusado de falso testimonio y de haber incumplido una pena de prisión domiciliaria en una causa por violencia de género por las denuncias de otra mujer.

En cuanto a la actual pareja de la joven, un exsoldado voluntario, la fiscal decidió liberarlo después de la declaración, pero quedó ligado a la investigación judicial.