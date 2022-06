Largas filas para cargar combustible; la situación se agrava cada día más

Compartir

Tras un fin de semana con muchas complicaciones para poder cargar combustibles por problemas con el stock en diferentes petroleras, y pese a la lluvia caída, este lunes muchos formoseños debieron esperar en largas filas para poder cargar los tanques de sus vehículos. «Estamos acá como tontos», lamentó un hombre en una de las filas, al Grupo de Medios TVO.

«Me acerqué a esta estación porque siempre vengo acá y consigo, siempre cargo V-Power pero como no hay voy a cargar súper para no quedarme sin nafta, ya me estoy quedando sin nada, no hay nada por ningún lado», señaló una mujer en una estación de servicio de Shell en la ciudad.

Las filas bajo las inclemencias del tiempo se extendieron más de 100 metros y varias estaciones de servicio en distintos puntos de la ciudad no contaban con combustibles para el expendio.

«Estamos acá como tontos, pero al funcionario no le falta nada, el trabajador es el que más sufre como siempre. Eso es lo triste acá en Formosa, estuve escuchando que en Clorinda hay normalmente y estamos cerca, no sé por qué acá estamos haciendo cuadras de filas por horas», manifestó otro hombre mientras aguardaba en la fila.

Más específicamente, tras una breve recorrida realizada por este medio, sólo había combustible en 2 de 4 estaciones de servicio en distintos puntos de la ciudad y de distintas petroleras. Esta situación generó una fuerte indignación en algunos consumidores.

«Los funcionarios están acostados, ellos trabajan dos días nomás, qué les importa, le dan vales de combustible gratis. Tenemos que estar sufriendo mientras estos badulaques siguen arriba», expresó furioso otro hombre al respecto.

