La ciudad está sin servicio de transporte urbano por un paro de trabajadores

Compartir

Linkedin Print

Finalmente, los dos gremios que nuclean a los trabajadores de la empresa Crucero del Sur, decidieron realizar un cese de actividades por tiempo indeterminado luego de que, en los haberes depositados en el día de ayer, no se incluyera el aumento salarial acordado en el mes de mayo. «Lo que se solicita ahora es que se dé cumplimiento a lo acordado, de lo contrario se seguirá con la medida de fuerza», adelantó Javier Oviedo, Secretario General de UCRA, al Grupo de Medios TVO.

«En el día de la fecha no se concretó lo acordado del aumento salarial que teníamos previsto, por ende, por el incumplimiento nos declaramos en medida gremial», acotó el gremialista de la Unión de Conductores de la República Argentina.

Por su lado y a través de un comunicado, el gremio que nuclea al grueso de los trabajadores de Crucero del Sur, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), informó que «no queda otro camino que iniciar el paro de actividades a partir de mañana martes, 7 de junio».

Dicho comunicado también detalló brevemente el motivo de la medida de fuerza que dejará sin colectivo a miles de usuarios. «UTA, Seccional Formosa, informa a los compañeros y a la opinión pública en general, que la empresa Crucero del Sur en el día de la fecha abonó los sueldos sin el aumento correspondiente».

Cabe señalar que el acuerdo celebrado en el mes de mayo, luego de diversos paros en todo el país, asumió el compromiso de las empresas prestatarias del servicio de transporte urbano de abonar los sueldos con el aumento salarial pedido por los gremios.

Finalmente, según se pudo averiguar, hasta el cierre de este matutino se llevaba adelante una reunión entre los gremios, la empresa y el Municipio, donde se trataba de lograr que ante la medida de fuerza se garantice el servicio de emergencia. En este sentido, desde la Comuna capitalina se adelantó que de no ser así realizarán las denuncias pertinentes incumplimiento de contrato.

Compartir

Linkedin Print