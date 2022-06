Compartir

El exconcejal, Fabián Olivera en contacto con el Grupo de Medios TVO, habló acerca de la situación del transporte en Formosa y aseguró que esto no se soluciona incrementando el precio del boleto, sino que se debe a la falta de dinero que tiene la empresa.

Olivera comenzó diciendo «creo que seguir aumentando el importe del boleto no es la solución. La verdad que ver que el bloque radical también estuvo de acuerdo con este incremento es triste. A la medida que aumenta el pasaje vamos de Guatemala a Guatepeor».

«Creo que acá habría que tomar una decisión netamente política entre el Gobernador y el Intendente ahora que han hecho las pases porque el problema es la falta de dinero que tiene la empresa y seguir aumentando el boleto es seguir asfixiando al vecino que paga al boleto», continuó.

«Esta debe ser una decisión fuerte entre el Gobernador y los legisladores nacionales para tratar de hacer fuerza entre las ciudades grandes porque el 80 por ciento del subsidio del transporte urbano está concentrado en 40 municipios y el resto viene a las provincias», aseguró.

«En Formosa tenemos un servicio malo y caro a 60 pesos porque mas barato el pasaje es mas subsidio y el servicio mucho mejor. El problema es que esta empresa nunca se recuperó en lo económico», se explayó.

«Esto se resuelve con una inyección fuerte en lo económico de la empresa. Hay que decir que tienen la mitad de los móviles en mal estado, trabajan con 3 o 4 colectivos en cada línea y es muy común ver cuando se rompen en la mitad del camino. La empresa no esta bien en lo económico porque la pandemia lo ha liquidado y ha medida que fue pasando el tiempo la Municipalidad también dejo que se caiga», manifestó.

«La empresa no debe estar superando los 20 millones de pesos de subsidios mas los 20 millones que le da el Gobierno de la provincia, eso no alcanza. Yo creo que tiene que haber una auditoría seria con concejales que sepan y entiendan del tema y que estén comprometidos y que vayan a la empresa y que el gerente les abra las puertas y hacerle una auditoria fuerte para ver cómo están las unidades y el salario de los empleados y a partir de allí generar un crédito y gestionar un mejor subsidio para Formosa. No puede ser que haya municipios con menos poder adquisitivo y nosotros tenemos los colectivos caros y los sueldos bajos», cerró.

