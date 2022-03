Continúan los pedidos de justicia por la niña de 6 años que sufrió abusos por parte de sus padres

Compartir

Tras una larga cadena de denuncias, marchas y pedidos de justicia aún continúa el desconcierto con respecto a la situación de los padres responsables del aberrante hecho ocurrido en la localidad de General Belgrano.

Semanas atrás tomó estado público como unos padres maltrataron y torturaron a una de sus hijas pequeñas por años, hecho por el cual estas personas fueron detenidas. Fueron los vecinos de la localidad de General Belgrano quienes denunciaron la situación e hicieron marchas en pedido de justicia, marchas que aún no terminan porque no encuentran respuestas de las autoridades. «Todos se lavan las manos», denunció Milena Martínez, vecina de dicha localidad, al Grupo de Medios TVO.

«Hicimos tres o cuatro marchas, fuimos a la policía, al juzgado y al hospital pero nadie nos dice nada; prácticamente nadie sabe nada, todos se lavan las manos. Fuimos también a Clorinda porque allá están detenidos los padres y cuando fuimos a la comisaría a preguntar, dicen que a la mamá de la menor, la trasladaron a Formosa porque tiene familiares ahí, entonces nos fuimos hasta Formosa y nos dijeron que no, que no nos pueden dar ninguna información porque nosotros no somos familiares de ella; nosotros queremos saber qué va a pasar, cuándo la van a condenar y cómo va a seguir todo esto pero no nos dicen nada», manifestó Martinez, denunciante del aberrante hecho.

Los detalles que se conocieron respecto de las cosas que sufrió esta niña son tan estremecedores que incluso los vecinos de esa localidad siguen sin creer en lo que ocurrió. «Algunos dicen que cómo no se trató antes y, si ya habían muchas denuncias, cómo no actuaron antes y esperaron pasar tantos años. Calculo que hay unas sietes 7 denuncias ya, además de la que yo hice; también lo denunció la asistente social del pueblo y nunca se intervino hasta hace un par de semanas», señaló la mujer.

La misma dio más detalles acerca de la madre detenida, quien había integrado la fuerza policial de la provincia. «La madre era agente, ella trabajó en Formosa, luego trabajó acá en el pueblo y después la echaron; tiene una tía y siempre decía que ella la protegía, siempre la nombró y decía que si ella alguna vez caía presa, la tía la salvaba. La tía era la jefa de la Alcaldía de mujeres en Formosa, ya está retirada pero ella siempre la invocaba a esta tía», manifestó Ramírez, dejando entrever que la mujer detenida contaba con algún tipo de protección.

De hecho, en este sentido profundizó que cuando salió de hacer la denuncia del hecho en la comisaría local, la mujer «ya sabía todo lo que yo fui a decir y me amenazó esa noche; vino a mi casa, mostré los mensajes y acá en la comisaría me dijeron que eso no es una amenaza, que ella tiene que poner en el mensaje ‘te voy a matar’ para que lo tomen como amenaza».

Por esta situación, es que algunos vecinos organizan una nueva marcha ya que esperan que el hecho se investigue y se haga justicia. «Vamos a hacer otra marcha el viernes que viene, vamos a seguir marchando para que el caso no quede en la nada. Queremos que nos den respuestas, que se haga justicia y paguen los dos por igual porque los dos tienen la culpa. Queremos saber qué va a pasar con esta gente, cuántos años les van a dar, eso es lo que nosotros queremos, exigimos justicia», concluyó Milena.

