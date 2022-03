Crece el malestar de pasajeros de Crucero del Sur por el servicio que presta la empresa

Compartir

Con el inicio de las actividades escolares, cientos de usuarios de la empresa de transporte urbano en la ciudad esperaban que el servicio mejore en relación a la frecuencia y la limpieza de las unidades por lo que algunos de ellos manifestaron su malestar con la prestación actual. “Cada una o dos horas tenemos colectivo”, manifestó una mujer al Grupo de Medios TVO.

“Ahora hay más frecuencia, entre ayer y hoy noté que hay más frecuencia, creería que mejoró por el inicio de clases; solía esperar mínimo 30 minutos y ahora están llegando cada 10 o 15 minutos, eso quiere decir que se puede mejorar el servicio”, expresó una usuaria de la línea 70 que vive en el barrio San Agustín. “Tomo el 70, o sino tengo que caminar hasta el Regimiento y tomar el 95; en otro momento esperaba mucho más, ahora no, quiere decir que se puede mejorar, si hay más frecuencia se puede, a veces es como a propósito sacan unidades”, agregó.

Por el contrario, respecto a la frecuencia, otra mujer dijo “cada una o dos horas tenemos colectivo, esperamos mucho ahora. Creíamos que con el regreso a las clases iba a mejorar pero no fue así, hay malos funcionarios por lo que no largan los colectivos como corresponde”. “Yo voy al Circuito 5 y tengo que tomar la línea 100 o 95 pero tengo muchas horas de espera. Dijeron que iban a largar más colectivos y hasta hoy nada”, añadió.

“Yo no suelo utilizar mucho el colectivo pero desde ayer noto que pasa mucho. Desde que empezaron las clases noto la diferencia, porque antes había que esperar una o dos horas, pero ahora mejoró bastante. Vi más unidades en la calle, por lo que sí funciona así, está bien a diferencia de otros días”, expresó otra usuaria.

Pero no solo la frecuencia genera malestar en algunos de los pasajeros ya que se agregó una unidad más dependiendo de la línea, también la limpieza de los coches es algo que resaltaron desde las diferentes paradas. “Hasta ahora todo bien con la frecuencia, lo que sí tienen que mejorar es la limpieza, yo tomo el 30 y el 90 y está todo pegajoso. Estaría bueno que hagan como antes y que se limpie cada tanto las unidades”, señaló otra persona.

