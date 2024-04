Simulaban que era un lugar para acampar, pero en el predio habían montado un desarmadero de autos robados

Estaba en Florencio Varela, los detenidos junto a los elementos incautados, valuados aproximadamente en 70 millones de pesos, quedaron a disposición del magistrado interventor.

El robo de autos es uno de los delitos que más creció en el país, en especial en el conurbano bonaerense, donde los desarmaderos ilegales proliferaron en los últimos años. En las últimas horas, la Policía Federal Argentina (PFA) informó que logró cerrar uno que estaba oculto bajo la fachada de un camping en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según detallaron, a través de un comunicado, la PFA a través de la División Delitos Contra el Automotor desarticuló un local clandestino dedicado al desguace de vehículos robados, detuvo a cuatro personas y secuestró autopartes y varios automóviles con pedido de secuestro activo, en la zona sur del conurbano bonaerense, por un valor estimado en 70 millones de pesos.

La investigación se inició por orden de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12 de Quilmes a cargo de Claudia Gabriela Vera, que solicitó diversas tareas de campo a fin de proceder al secuestro de dos rodados y autopartes, en infracción a la ley sobre desarmado de automotores y venta de sus autopartes.

“Luego de amplias investigaciones realizadas por los efectivos federales, se estableció la existencia de un desarmadero clandestino bajo la fachada de un camping deportivo, ubicado en el Barrio Santa Rosa de la localidad de Florencio Varela. Se logró establecer que allí se desarmaban entre cinco y seis vehículos por semana, todos obtenidos mediante violentos robos a mano armada”, indicaron desde la PFA.

Sumaron que a lo largo de la investigación, que incluyó una serie de tareas de ciberpatrullaje en redes sociales, se logró identificar a cada uno de los autores de la maniobra, quienes luego de desguazar los vehículos, los comercializaban por internet mediante la red social Marketplace. Con las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías N° 5 de Florencio Varela, a cargo de Julián Busteros, ordenó el allanamiento del predio.

Durante el procedimiento fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos argentinos y mayores de edad. Asimismo, se secuestraron seis vehículos de diferentes marcas y modelos, los cuales se encontraban en proceso de desarme, junto a gran cantidad de autopartes.

Los detenidos junto a los elementos incautados, valuados aproximadamente en 70 millones de pesos, quedaron a disposición del magistrado interventor.

Un lugar sin control

para los delincuentes

Marketplace, la sección de avisos clasificados de Facebook, opera desde octubre de 2016, con un crecimiento exponencial de interés y operaciones. Y si bien Meta tiene sus normas y políticas relativas a lo que se puede o no se puede publicar, y consejos preventivos para los usuarios, estafadores, ladrones y comerciantes de bienes robados o falsificados, encontraron en la plataforma un nicho que crece día a día.

Delincuentes ofrecen prácticamente de todo: armas, autos, motos, bicicletas y celulares robados, inmuebles “flojos de papeles”, recetas y certificados médicos, drogas… Además, cientos de usuarios publican de buena fe productos nuevos y usados, y son víctimas de estafas. Otros son “seducidos” por artículos a valores demasiado convenientes, que resultan no ser otra cosa que un señuelo usado por asaltantes que acuerdan citas solo para atacar y robar el dinero que los clientes llevan para pagar productos inexistentes.

El uso de Marketplace ha aumentado exponencialmente a partir de marzo de 2020, con el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19. Y como mercado del usado por excelencia, en esa red hay de todo. Así como proliferaron las oportunidades, también aparecieron los riesgos. Los valores por debajo de los precios de mercado, la urgencia por comprar o vender y la ausencia de referencias son señales de alarma.

Maximiliano Méndez, comisario de una de las dependencias de lucha contra el cibercrimen dependiente de la Superintendencia de Delitos Cibernéticos de la Policía de la Ciudad, explicó a LA NACION: “En Marketplace se ofrece de todo, y al no estar regulado, estás a las buenas de Dios”.