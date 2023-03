Contra el tarifazo: organizaciones sociales marcharon ayer a Casa de Gobierno

Ayer, en horas de la mañana organizaciones sociales marcharon contra el tarifazo. El referente del Polo Obrero Fabián Servín en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y señaló que «los aumentos complican las economías de las familias formoseñas». Al mismo tiempo indicó que «esta es solo la primera de muchas de las manifestaciones que se llevarán adelante al respecto».

Servín comenzó diciendo: «esta es una movilización un poco particular porque estamos marchando contra los aumentos de las tarifas de los servicios públicos que estamos recibiendo en los últimos meses».

Asimismo, indicó que «la energía eléctrica es la que más se destaca y la que más está impactando en los últimos meses en la economía familiar, de todas maneras, hay que decir que los aumentos se registran en todos los servicios».

«Estos aumentos complican las economías de las familias de Formosa porque hoy tenemos personas que pagan 5 mil pesos sin tener muchos electrodomésticos y estos costos se llevan una gran parte de sus ingresos», indicó.

«Estamos frente a Casa de Gobierno reclamando y pidiendo que se retroceda con los aumentos. Formosa es una provincia electrodependiente», indicó.

Aclaró que esta es una primera movilización, «venimos a levantar el reclamo, y será la primera de varias. La idea es dejar asentado que estamos en contra de los aumentos. Nosotros vamos a seguir realizando este tipo de actividades hasta que el Gobierno ponga un freno a los aumentos».

Comentó además que lo que también solicitamos es que cese el corte de servicios, porque hay mucha gente que no pueden pagar porque no le alcanza el dinero y en esta situación es que te ponen en la disyuntiva de comer o pagar los servicios.

«Estamos en crisis. El Gobierno todos los años se declara en emergencia económica y si ellos se declaran en emergencia, nuestra situación también es muy difícil. Pedimos que se tomen medidas en este sentido. Estamos acá contra el tarifazo. Todos los formoseños están pasándola muy mal», cerró.

