Controlan el cumplimiento de precios máximos y disponibilidad de alimentos

El control se llevó a cabo en supermercados de la ciudad de Formosa. En este caso, a cargo de personal de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario.

«Estamos controlando el cumplimiento de las resoluciones N° 85/20 y 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación donde se estipulan los precios máximos para supermercados y almacenes de proximidad retrotraídos al 6 de marzo», explicó Ambrosio Acosta, inspector de la subsecretaria.

Las resoluciones establecen un listado de 263 productos alimenticios y de higiene para la provincia, que estipulan los precios máximos de referencia e impiden cualquier aumento por el lapso de 90 días desde el 12 de marzo de este año.

La medida había sido anticipada por el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas de la provincia. Los comercios deberán cumplir con lo establecido en el plazo improrrogable de 24 horas a partir de la fecha; y en caso de incumplimiento, se le impondrían aplicar multas de hasta 100 mil pesos por día. En el caso de repetir la conducta, se clausurará preventivamente cada uno de los lugares que continúen fuera de la reglamentación.

En el caso del supermercado que estaba inspeccionando, comentó Acosta que contaba con el total de productos y los precios exhibidos, con el único detalle para el comerciante de asegurarse cartelería con tipografía de mayor tamaño, para personas de avanzada edad.

En ese marco, Juan Navarro, gerente de El Súper de Previsora del Paraná dijo que el comercio rápidamente acató la resolución oficial: «Con una acción rápida para que nuestros clientes y que nos visitan asiduamente puedan tener exhibidos los nuevos precios, los precios máximos, y trabajando con poco personal, pidiendo la colaboración de los clientes, de que tengan paciencia, serán bien atendidos, manteniendo estas medidas con las que nos tenemos que cuidar todos».

Aclaró que «la lista salió con 360 nuevas etiquetas, tengamos en cuenta estos días de fin de semana largo y cuarentena, el abastecimiento fue recortado por algunos proveedores. Tenemos 280 de 360 productos, contamos con el stock de productos esenciales, por dar un ejemplo en la nómina está un yogurt de x marca aparece por gusto, no tengo el de frutilla pero si de durazno. A eso me refiero, está el producto en otro sabor».

Navarro comentó además las medidas que tomó el supermercado en el marco de la emergencia por COVID-19, «la primera medida es estar acorde con las indicaciones de los gobiernos, nacional, provincial y también municipal, cartelería con recomendaciones, la seguridad al personal implementando el lavado de mano constante. Tengo un número autorizado de personas permanentes dentro del local, estamos trabajando con menos gente, y así vamos yendo», señaló.

El supermercado trabaja en el horario de 7 a 20 horas, ininterrumpidamente.

Al ser consultado sobre este tema, el subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario de la Provincia, Víctor José Romea, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, explicó sobre precios máximos de referencia que dispuso Nación.

«Tenemos tres formas operativas que las manda Nación, una tiene que ver con todo lo que sea almacenes, mercados, supermercados, hipermercados, autoservicios, una segunda que apunta a los mayoristas estamos haciendo inspecciones para que se respeten la lista de precio máximo de referencia. Eventualmente si aparece un comercio que el producto no está dentro del valor indicado por Nación deberá justificar con documental según la última facturación de su proveedor de que le están entregando producto a un precio a que no dejan un margen para la venta», sostuvo.

En este sentido dijo que «cuando se note que hay una especulación se va aplicar la medida que corresponde. Si hay un diferencial de 5 a 6 pesos no es motivo para que se tomé una drástica medida, más en el interior que compran de distribuidores mayoristas».

Al ser consultado sobre el precio de la garrafa informó que «la garrafa de 10 kilos se tiene que vender a 350 pesos, por lo que es fundamental que si una persona denuncia diga el lugar en donde están vendiendo más caro. Porque nosotros hemos puesto la planta de Refsa y el Frutihortícola como punto móvil de ventas, en el caso de Total Gas, Parque Gas, todos los lugares de venta de gas licuado está a 350 pesos».