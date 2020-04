Cooperativa Alas Ltda. lleva a cabo colecta de mercaderías para donar a comedores de la ciudad

Compartir

Andrés Velastegui, presidente de la Cooperativas Alas Ltda, en comunicación con el Grupo de Medios TVO dijo que se encuentran colectando mercaderías para acerar a comedores comunitarios a los cuales asisten familias de escasos recursos. Resaltó que se trata de un trabajo que siempre realizaron, nada más que no era difundido.

«Siempre ayudamos a comedores del barrio Namqom y de la zona del Circuito Cinco también», aseveró el mismo.

«Estamos encabezando una colecta de mercaderías para hacerles llegar a comedores que nos envían mensajes preguntado si tenemos algo con que ayudarlos, más que nada por la situación económica que estamos viviendo todos», comentó.

Cuando se le preguntó cómo es la metodología para recibir ayuda y luego acercarla a quienes más necesitan confió: «nosotros hacemos todo a través del teléfono de la cooperativa (3704215892) si alguien tiene mercadería nos avisa y nosotros nos ocupamos de retirar».

«Somos una cooperativa que nos dedicamos a la construcción, hacemos lo referido a trabajos particulares en Formosa, y actualmente estamos completamente parados por la cuarentena, entonces tratamos de colaborar con este tipo de ayuda tanto a los chicos que conforman la cooperativa y a comedores», detalló Velastegui.

Recordó que el sábado pasado repartieron unas 50 bolsas de mercaderías a familias de escasos recursos. «Esta acción es enteramente solidaria, en nuestra página publicamos e instamos a quienes quieran colaborar. Desde nuestro lugar informamos todo, ya que tratamos de que la acción sea lo más clara posible, cuando hacemos entregas sacamos fotos y las subimos a la página para que todos vean justamente que no buscamos otro beneficio que no sea el ayudar a la gente».

«Esto no es de ahora, viene desde hace tiempo, la crisis se siente en todos los sentidos, más que nada porque nosotros somos personas que vivimos el día a día, si no trabajamos no tenemos otro ingreso, la situación se complicó más con la cuarentena», finalizó diciendo.