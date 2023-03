Copa Argentina 2023: Chaco For Ever eliminó a Sarmiento de Junín por penales

For Ever mostró otra cara y actitud. Fue más que Sarmiento de Junín y tras el 0 a 0 en los 90 minutos, el “Negro” lo despachó en la tanda de penales tras el 6 a 5. Silva atajó el sexto penal y Maccari selló la clasificación.

Por los 32vos de final de la Copa Argentina 2023, For Ever eliminó a Sarmiento de Junín por penales tras empatar sin goles durante el partido. En la definición fue 6-5 para los chaqueños que ahora esperarán por el ganador de Rosario Central y Central Norte de Salta para los 16 vos de final.

El alternativo de For Ever, con muchos jugadores que sumaron sus primeros minutos en la temporada, respondió bien, fue superior y no sufrió sobresaltos.

El partido

Comenzó con un For Ever plantado en mitad de cancha que fue organizado y corto a la hora de presionar. Intentó tener la pelota con Bruno y explotar la banda derecha con Bogado, que se las ingenió para tener las primeras y claras ocasiones.

El arquero Devecchi le tapó un remate abajo a Bogado y luego un mano a mano en una jugada colectiva de For Ever que inició en mitad de cancha con el propio Bogado. La única clara del equipo de Damonte fue un remate de media distancia que Silva manoteó al tiro de esquina.

Para el complemento Sarmiento adelantó líneas con los ingresos de Martínez y el chaqueño Quiroga, rompiendo la línea de cuatro en el fondo y con varios hombres de tres cuartos para arriba lo arrinconó a For Ever que esperaba para salir de contra.

Con el correr de los minutos el “Negro” le ganó nuevamente la mitad de cancha al elenco de Junín y tuvo nuevamente claras ocasiones. Boasso remató de media distancia, controló Devecchi. Romero, ya en cancha, la bajó de pecho, giró y la tiró apenas arriba del travesaño y Allende mandó un centro por abajo desde la izquierda y ni Romero ni Molina pudieron empujarla debajo del arco.

Martel ordenó la mitad de cancha, que ya había gastado mucha energía y mandó un delantero rápido por afuera como Ibarra. For Ever controló el partido y no lo dejó atacar más a Sarmiento.

En la definición por penales, en la tanda de 5, todos se mostraron muy efectivos aunque ante los remates de Donatti y Quiroga el arquero Silva ya había estado cerca de pararlos. Llegó el mano a mano de la tanda y ahí el arquero de For Ever se lo contuvo a Melano y Maccari anotó el suyo para darle la clasificación al “Negro” a los 16vos de final.

Es la segunda vez en su historia que For Ever accede a dicha fase, la anterior había sido en la temporada anterior tras eliminar a Arsenal de Sarandí también en los penales tras un 0-0. Ahora el equipo de Martel deberá esperar por quien resulte ganador entre Rosario Central y Central Norte de Salta para conocer a su rival.

Los equipos

FOR EVER 0 (6): Luciano Silva; Juan Galetto, Gino Barbieri, Ricardo Garay Lima e Ignacio Abraham; Emiliano Bogado (35ST Mateo Maccari), Nicolás Juárez, Federico Boasso y Enzo Bruno (17ST Leandro Allende); Joaquín Molina (35ST Cristian Ibarra) y Leonel Buter (11ST Matías Romero). DT: Pablo Martel.

SARMIENTO 0 (5): José Devecchi; Yamil Garnier, Emanuel Hernández (20ST Alejandro Donatti), Franco Sbutoni y Franco Quinteros; Manuel García (ST Fernando Martínez), Harrison Mansilla (16ST Lucas Melano), Nicolás Femia y Manuel Mónaco (ST Sergio Quiroga); Luciano Gondou (16ST Lisandro López) y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Penales: Convirtieron para For Ever: Ibarra, Romero, Boasso, Garay Lima, Allende y Maccari. Convirtieron para Sarmiento: López, Donatti, Toledo, Quiroga y Quinteros; Silva (FE) le atajó el penal a Melano (S).

Árbitro: Pablo Giménez. Asistentes: Juan Manuel Vázquez y Ramón Ortiz. Cuarto árbitro: Enzo Silvestre. Estadio: “Brigadier General Estanislao López”, de Colón.