Copa Argentina: los octavos de final continuarán este miércoles en Rosario

Desde las 21.30, el estadio Coloso Marcelo Bielsa (Newell’s) albergará el enfrentamiento entre Estudiantes de Río Cuarto y Talleres de Córdoba. Una semana después, el miércoles 18, Gimnasia La Plata y Argentinos Juniors se reencontrarán en la Copa Argentina: jugarán a las 18, por la misma instancia, en el Florencio Sola de Banfield.

El primer Superclásico en la historia de la Copa Argentina ya quedó atrás. Boca sacó provecho de una mayor efectividad en la ejecución de los penales y eliminó a River por los Octavos de Final.

La continuidad de la instancia se producirá este miércoles, con un enfrentamiento entre los únicos representantes de Córdoba que se mantienen en carrera en la novena edición.

Por un lado, aparece Estudiantes de Río Cuarto, debutante en la eliminatoria después de obtener sus primeros dos triunfos por la Fase Final; por el otro, un Talleres que, si bien tiene varios integrantes de jerarquía en su nómina y está afianzado en la Liga Profesional, se ilusiona con acceder por segunda vez al grupo de ocho mejores del certamen.

Desde las 21.30, el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys de Rosario oficiará como sede del encuentro que definirá al siguiente rival de Temperley, conjunto de sólido andar en sus presentaciones por la Copa Argentina (dos victorias y un empate sin recibir tantos).

Tanto Estudiantes como Talleres perdieron piezas importantes relacionadas con su andar en el certamen. El conjunto de Río Cuarto no cuenta con Néstor Ortigoza, autor del penal crucial en la victoria contra Chaco For Ever y campeón de la competencia con Rosario Central en 2018.

El Matador perdió a Marcos Díaz, decisivo en las series de penales contra Atlético de Rafaela y Vélez al acumular cinco atajadas que le permitieron quedar como líder histórico del torneo. Ambos futbolistas optaron por regresar a los clubes donde integran el sitial de ídolos, ya que el mediocampista retornó a San Lorenzo y el arquero comenzó su segunda etapa en Huracán.

La semana siguiente incluirá la reedición de un enfrentamiento que data de la temporada 2013-2014. El miércoles 18 será la fecha del cruce que tendrá como protaonistas a Gimnasia La Plata y Argentinos Juniors, desde las 18 y en el estadio Florencio Sola de Banfield.

En aquel cruce correspondiente a los 16avos de Final, el Bicho se impuso por penales y dio el paso inicial en el camino a su mejor actuación en la competencia (fue semifinalista). San Telmo aguarda por el desenlace del sexto partido de los Octavos de Final para conocer a su próximo contrincante. El restante clasificado a los Cuartos de Final es Patronato, que abrió la eliminatoria con una victoria sobre Villa San Carlos y jugará ante Boca.

