Copa Libertadores Femenina: Estefanía Palomar y Boca a semifinales

Boca Juniors venció por penales a Santos y se clasificó a semifinales de la Copa Libertadores femenina. Luego de igualar 0-0 en tiempo regular, el elenco argentino se impuso desde los doce pasos.

La delantera formoseña Estefanía “La Torre” Palomar jugó desde el inicio y de muy buena manera para el conjunto xeneixe.

Boca Juniors sacó el boleto a las semifinales de la Copa Libertadores femenina: venció por penales al Santos (4-2) luego de igualar 0-0 en el tiempo regular de este partido que se disputó en el Estadio Carfem Ypane de Paraguay. Enfrentarán el próximo martes a Corinthians por un lugar en la gran final del certamen.

Yohana Masagli ejecutó el primero de la tanda para las argentinas y envió su disparo por arriba del travesaño. En cambio, Karla Alves inició el ciclo para las brasileñas con un remate cruzado que fue imposible de atajar para Laurina Oliveros. La japonesa Yuria Sasaki –que fue suplente– continuó para Boca: su disparo fue para un lado y la arquera Karen Xavier Hipolito para el otro. Daiana Da Silva emparejó las cosas al fin y al cabo, porque su disparo alto rozó el travesaño y se fue afuera.

Eugenia Flores, que también ingresó desde el banco de suplentes, puso por primera vez a las Xeneizes al frente del tanteador. La argentina Yamila Rodríguez, que ingresó como relevo, tuvo la responsabilidad de nivelar las cosas para las brasileñas y no falló. El turno cayó en una de las joyas, Kishi Núñez: el remate al medio puso otra vez a Boca adelante.

Ana De Oliveira fue la que asumió la presión para Santos y allí se agigantó la imagen de Oliveros, que se lanzó sobre su izquierda y envió el disparo afuera. El pase a semifinales se confirmó una vez que Julieta Cruz cambió por gol el siguiente penal: otra vez las Xeneizes están entre las cuatro mejores del continente.

Hay que tener en cuenta que en el primer turno ya había sacado el boleto a semifinales Corinthians de Brasil con una victoria 2-0 sobre Olimpia de Paraguay. Mañana se completará el cuadro tras los duelos de Independiente Santa Fe de Colombia vs. Alianza Lima de Perú y Deportivo Cali de Colombia vs. Independiente del Valle de Ecuador.

Las semifinales serán martes 15 y miércoles 16 de octubre en el Estadio General Adrián Jara de la ciudad paraguaya de Luque. La gran final será el próximo sábado 19 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

En esta 16ª edición de la Libertadores, las Xeneizes se clasificaron como líderes del Grupo A en compañía de Corinthians de Brasil. Las argentinas sumaron 7 puntos, al igual que las brasileñas, luego de empatar 0-0 con las representantes del Timao en el debut y sumar dos triunfos ante Libertad de Paraguay (1-0 con gol de Estefanía Palomar) y ADIFFEM de Venezuela (3-1 con tantos de Agustina Arias –2– y Kishi Núñez).

Las Gladiadoras son las más laureadas del fútbol femenino en la Argentina con 29 títulos y 16 subcampeonatos sobre los 11 trofeos y 13 subcampeonatos de su clásico rival, River Plate. UAI Urquiza completa el podio con 5 coronas y 5 subcampeonatos. Además, el conjunto Azul y Oro es el vigente pentacampeón y se ha llevado seis de los últimos siete torneos locales, solo cediéndole el Apertura 2021 a San Lorenzo.

En el plano internacional, Boca fue finalista de la edición 2022 aunque aquel año fue el Palmeiras de Brasil el que subió a lo más alto del podio tras imponerse 4-1 en el choque por el título. En un certamen ampliamente dominado por los equipos brasileños (12 títulos), Argentina tuvo ese subcampeonato como mejor actuación ya que luego aparecen los terceros lugares que firmaron Boca (2010), UAI Urquiza (2015) y River Plate (2017). Los únicos tres años que no hubo campeonas brasileñas los títulos quedaron en manos de Colo Colo de Chile (2012), Sportivo Limpeño de Paraguay (2016) y Atlético Huila de Colombia (2018).

Formaciones

Boca Juniors: Laurina Oliveros, Julieta Cruz, Vanina Preininger, Carolina Troncoso, Agustina Arias, Kishi Núñez, Estefanía Palomar, Camila Barrios, Yohana Masagli, Celeste Dos Santos y Lorena Benítez. DT: María Florencia Quiñones.

Suplentes: Joaquina Rodríguez, Gabriela Barrios, Eliana Stábile, Andrea Ojeda, Brisa Priori, Eugenia Flores, Mariana Gaitán, Julieta Martínez y Yuria Sasaki.

Santos: Karen Xavier; Camila Martins, Daiana Da Silva, Ketlen Wiggers, Suzane Lira Pires, Thais Duarte, Lidiane Machado, Larissa Vasconcelos Da Silva, Ana Martins Rodrigues, Karla Alves y Rafaella Carmo. DT: Guilherme Giudice

Suplentes: Kelly Chiavaro, Angie Yanten, Yamila Rodríguez, Ana De Oliveira, Paola Pereira, Laura Valverde, Julia Daltoe y Nathane Cadorini.

Estadio: Carfem Ypane (Paraguay)

Árbitro: Stefani Escobar (Venezuela)