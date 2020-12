Copa Rus: Once Unidos ultima detalles para recibir el torneo

Compartir

El próximo jueves 10, en Mar del Plata, se pone en marcha la temporada 2020/21 de la Liga de Vóleibol Argentina con la Copa Argentina ACLAV. Los siete equipo participantes, repartidos en dos zonas, se enfrentarán a lo largo de una semana para definir, el jueves 17, el primer título del calendario.

A las 15 horas del jueves próximo, con el debut absoluto de Paracao Vóley en la máxima categoría del vóleibol argentino, se pondrá en marcha la tan ansiada y extraña temporada que se llevará a cabo más allá de los golpes de la pandemia sanitaria. Del otro lado estará Obras de San Juan, que subsiste gracias al gran aporte de la Secretaría de Deportes de la Provincia de San Juan.

En la misma zona estarán Ciudad, con Santiago García Domench en reemplazo de Hernán Ferraro en el cargo de DT, y Defensores de Banfield, que también tendrá su primera vez en el primer escalafón nacional.

Todos los partidos podrán verse por TyC Sports Play y, una vez a la semana, habrá televisado por la señal de TyC Sports. El primer encuentro será el mismo jueves, a las 21.30, entre UPCN San Juan Vóley, candidato a ganarlo todo, y el anfitrión Once Unidos.

El manager de Once Unidos, Raúl Gazaba, ofreció precisiones acerca de los diferentes protocolos y precauciones que se adoptarán en la burbuja marplatense.

-Teniendo en cuenta los antecedentes de la burbuja del básquetbol en Buenos Aires, ¿cuáles son los aspectos en los que se trabajó para reforzar la seguridad sanitaria?

-Principalmente, se hizo hincapié en cómo nos vamos a manejar tanto en el hotel como en el área de juego, en el club. Se remarcó la importancia de utilizar tapabocas en todo momento, la higiene constante especialmente de las manos y el distanciamiento como cosas prioritarias para cumplir con los protocolos. Eso es lo más importante para evitar contagios o algún tipo de brote.

-¿Las delegaciones visitantes ya vendrán con hisopados realizados en sus lugares de origen?

-Exacto. Todos los equipos se realizarán hisopados entre 48 y 72 horas antes de viajar hacia Mar del Plata, para poder tener los correspondientes certificados de resultado negativo para poder ingresar a la burbuja.

-¿Eso será a partir del miércoles 9?

-Así es, a partir del mediodía se espera que arriben todas las delegaciones, incluso con margen para poder entrenar ese mismo día. Para eso se delimitarán los espacios adecuados para que no exista ningún tipo de contacto con el resto de las actividades del club, porque no se suspenderá ninguna. La mayoría de los equipos entrenará en el estadio principal, aunque también estará habilitado el Polideportivo del club, en diferentes horarios.

-¿Conforme se acerca la fecha parecen multiplicarse las diferentes cuestiones que hay que resolver en poco tiempo?

-La verdad es que ya quedan muy pocos días y son un montón de temas que van surgiendo y hay que estar enfocados para que no se pase ningún detalle, por simple que parezca. Por ejemplo, dónde van a quedar estacionados los micros de los equipos que vienen de afuera, para que los choferes, que van a estar adentro de la burbuja, no tengan que trasladarse demasiado para buscarlos. Desde eso, hasta la sanitización de los espacios destinados a desayuno, almuerzo, merienda y/o cena de las delegaciones, el lavado de la ropa, etc. Hay un montón de aspectos que no se pueden descuidar.

-Son siete equipos más autoridades, directivos y trabajadores de Aclav. ¿Cuántas personas estarán dentro de la burbuja?

-Estimamos entre 150 y 160 personas. Consideramos ocho delegaciones. Los siete equipos y una octava, que la componen la dirigencia de Aclav, árbitros, oficiales y prensa.

