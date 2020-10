Coparticipación: Formosa mostró crecimiento real en septiembre y la provincia captó $6.612,2 millones

Compartir

Linkedin Print

Luego de mostrar crecimientos reales en agosto, las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y a la CABA volvieron a tener incrementos en septiembre, totalizando $196.165,7 millones, con un alza interanual del 42,4% nominal, que equivale a un crecimiento del 3,8% cuando se lo ajusta por inflación (en base al REM del BCRA para el mes de septiembre), destacó un informe de la consultora Politikon Chaco.

En concepto de Recursos de Origen Nacional (RON – que incluye coparticipación y leyes especiales) el Estado nacional transfirió un total de $188.093,4 millones, incrementándose un 43,4% interanual en términos nominales y un 4,5% real. A su vez, los recursos por compensación del Consenso Fiscal (que no reciben la CABA, La Pampa ni San Luis) totalizaron $8.072,3 millones, creciendo 23,1% 7% nominal, y debe destacarse en este punto que se tratan de montos fijos, por lo cual no varían en función de la recaudación (de allí se explica la caída real de 10,3%).

En ese marco, la provincia de Formosa captó un total de $6.612,2 millones, creciendo en términos nominales un 45,8% respecto al mismo mes de 2019, y cuando se ajusta dicho monto por inflación (proyectada para septiembre en base al REM del Banco Central), muestra un incremento real del 4,1%.

De ese total captado por Formosa, $6.458,3 millones corresponden a los recursos de origen nacional (RON), que contempla coparticipación y leyes especiales, que tuvieron una variación real del 4,7%; los $153,9 millones restantes corresponden a las partidas por compensación del Consenso Fiscal, que muestran caída real, pero debe considerarse (como se indicó anteriormente) que las mismas son montos fijos y no dependen de la recaudación.

Si bien en comparación con el mes anterior los recursos recibidos por Formosa son 7,3% menos que en agosto, ello se debe al calendario impositivo, por lo cual, en el mes de septiembre, nominalmente hablando, históricamente se reparte menos que en agosto.

El crecimiento real del 4,1% del total de las transferencias automáticas de Formosa es la más alta entre las provincias del NEA junto a Corrientes; Chaco lo hizo en un 4%, y Misiones en 3,4%, todos en términos reales.

Tomando los 24 distritos del país, el mayor crecimiento se observa en la provincia de Buenos Aires, que recibió $44.464,1 millones y creció en términos reales un 6,8% respecto a septiembre 2019, viéndose beneficiada de ese modo por la aplicación del decreto 735/20 del gobierno nacional. El resto de las provincias crecieron entre un 6,6% y 2,8% (todos en términos reales). Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo un comportamiento distinto, siendo la única que sufrió caídas, evidenciado también el primer impacto al distrito del decreto 735/20: tuvo un descenso real del 29,3%, sufriendo así una pérdida de casi tres mil millones de pesos.

Si se observa los diferentes ítems de distribución de los recursos, el gran protagonista fue nuevamente los impuestos a los Bienes Personales, que mostraron un crecimiento real notable del 1.310,8%, totalizando $13.660,3 millones distribuidos a los distritos, cuando en el mismo mes de 2019 había sido de apenas 705,5 millones. Este tributo, junto al Monotributo (creció 64,7% real) fueron los únicos que mostraron incrementos; por su parte, la Coparticipación neta (con fuerte peso de IVA y Ganancias) cayó un 1,7% real; el Impuesto a los Combustibles un -12,2% real y el IVA de Ley 23.966, art. 5º, pto. 2, mostro un descenso del 12,1% real.

El impacto de la mayor distribución del impuesto a los Bienes Personales se observa al analizar su participación sobre el total distribuido. Excluyendo las partidas de compensación de Consenso Fiscal, en septiembre 2020 los Bienes Personales explican el 7,3% del total de los RON transferidos a los distritos. El mismo mes de 2019, participaba de solo el 0,5%. A contramano va la CFI neta, cuya participación cae del 82,5% de septiembre de 2019 al 77,7% de septiembre 2020.

Volviendo al asunto del Decreto 735/20 donde el Estado nacional recorta puntos de coparticipación a la CABA para destinarlos a un Fondo especial para la provincia de Buenos Aires, es factible ver su impacto a partir de analizar la distribución efectiva de los recursos a las jurisdicciones. Excluyendo las partidas por compensación de Consenso Fiscal, la PBA captó el 21,1% de los recursos transferidos a los 24 distritos del país, cuando en septiembre 2019 su participación fue del 20,5%. Por el contrario, la CABA pasa a tener 3,7% del total, cuando el año anterior su participación fue del 5,5%.

En ese marco, la provincia de Formosa tuvo una participación del 3,4% del total de los recursos distribuidos a las 24 jurisdicciones.

Si bien los RON de la CABA no están dentro de la distribución secundaria que se realiza a las provincias, es factible realizar esta comparación para ver el peso de la quita de recursos y su consecuente beneficio a la provincia de Buenos Aires.