Trabajan en reparar parte del mural del cementerio que se habría desprendido por las altas temperaturas

El ingeniero Norberto Jofré, director de Obras Públicas de la Municipalidad de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que ya se encuentran trabajando en reparar una parte del mural del cementerio Virgen del Carmen, inaugurado el 5 de octubre de 2017, que se desprendió y cayó al suelo en la tarde del miércoles, al parecer, por las oscilaciones de temperaturas que se registran y las constantes vibraciones en la zona.

“Ese mural fue ejecutado por el Municipio ya hace varios años atrás con el objetivo de darle a Formosa un perfil turístico que es uno de los pilares de la gestión del intendente Jofré, se embelleció toda la zona, como es de público conocimiento tuvimos desprendimiento de las venecitas en un sector, la misma empresa que construyó ese mural ahora está realizando las tareas de mantenimiento”, explicó.

Al ser consultado sobre porqué se desprendieron las venecitas, señaló que “la causa que estamos considerando son las grandes variaciones de temperatura que estamos teniendo, las diferencias térmicas entre lo que es la mañana y el mediodía que provocan dilataciones y sumado a vibraciones y otros agentes externos pueden llegar a producir ese desprendimiento”.

“La superficie afectada debe estar entre un metro y medio, eso es un trabajo artesanal, es por eso que la empresa que construyó y que había traído las venecitas para armar ese mural es la encargada de su mantenimiento ahora y su reconstrucción, se recuperaron gran parte de todas las piezas, por ahí si falta alguna va a ser repuesta, ya está vallado el lugar, van a comenzar con las tareas de reposición y prontamente va a estar recuperado el mural”, expuso.

Respecto a si esto tendrá un costo que deberá afrontar la Comuna o si está cubierto por una garantía, explicó que “el periodo de garantía ya fue superado, ya pasaron 3 años así que las tareas de mantenimiento van a tener que ser pagas, no es una superficie grande la que se ha desprendido así que el costo tampoco es significativo”.

En cuanto a si hay riesgo de que ocurran desprendimientos en otros sectores, explicó que “la inspección que se está haciendo no está indicando que haya riesgo en otros sectores pero son factores por ahí externos los que hacen que se desencadenen este tipo de inconvenientes, con las temperaturas no tenemos forma de realizar ningún tipo de tarea preventiva pero vamos a realizar una inspección en todo el mural, ver si hay algún tipo de evidencia de que pueda repetirse la situación, actuar en consecuencia y evitar que se pierdan algunas piezas”.

“Ahora todo el sector está vallado, se está evaluando si están todas las piezas necesarias y vamos a comenzar con lo que es la reposición del mural cuanto antes”, finalizó.