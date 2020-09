Coronavirus: cómo será el trabajo del equipo de Salud en Clorinda

Compartir

En el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el médico epidemiólogo Mario Romero Bruno, explicó de qué manera se llevarán a cabo hisopados al azar con el objetivo de profundizar los estudios epidemiológicos del coronavirus en Clorinda.

“Son 100 mil habitantes aproximadamente y en este caso el primer estudio que se hizo fue detectar en base al interrogatorio, dificultoso, por cierto, de las personas que tenían el diagnostico positivo, quienes eran sus contactos estrechos. Los buscamos, los analizamos, son los estudios que estamos teniendo los resultados en estos días”, indicó.

En esa línea, recordó que el fin de semana anterior hicieron los estudios en un lugar céntrico de Clorinda para las personas que voluntariamente quisieran hacerse el hisopado; “así llegamos a 530 y pico de estudios”.

“Lo ideal sería hacerles a las 100 mil personas que habitan la ciudad, pero eso en la práctica es imposible, por tiempo, por los insumos y por otras cuestiones. Entonces, la propuesta para disminuir los márgenes de error y hacer un estudio que nos permita saber cómo está toda la ciudad de Clorinda lo que se hace es un muestreo al azar”, sostuvo.

Y aclaró: “Para eso se van a dividir en lo que llamamos estratos, que podrán ser barrios o circuitos o áreas programáticas como decimos desde la salud, que incluye un territorio y población determinada, de acuerdo al tamaño de cada barrio y circuito, se tomarán al azar personas que van a ser incluidas para este estudio”.

De esta manera, lograrán un diagnóstico epidemiológico “mucho más claro y seguro para todos los habitantes de Clorinda”; y para los 540 mil restantes de la provincia de Formosa.

Para fundamentar la decisión de este modo de llevarlo a cabo, el especialista presentó un gráfico que muestra cómo se diagnostica, de manera más efectiva, el virus del COVID.

“Hay una curva azul que comienza el día cero, en una frase pre asintomática que dura 5 días, abajo sobre el borde inferior del gráfico están señalado los días. El día cero es el que pueda comenzar con algún tipo de contacto con alguna persona portadora y cómo va aumentando el diagnostico hecho por la PCR según la cantidad de virus que hay”, señaló.

Y resaltó: “La PCR tiene una capacidad de detectar el virus que anda alrededor del 70% los primeros días, incluso con la mejor técnica”.

En ese contexto, Romero Bruno indicó que, hasta el quinto día que suelen aparecer los síntomas, algunos muy leves, recién la PCR llega a una curva que permite detectar más fácilmente el virus haciendo el hisopado; “sino los primeros días estamos en un nivel de baja cantidad de virus y el resultado puede ser negativo”.

“Fíjense que el día 14 es el día donde la PCR puede ser inclusive más alta para la detección, después disminuye, deja de existir este método de diagnóstico que es el único que hasta el momento se recomienda”, reiteró.

Además, el profesional precisó que a partir del día 7 es cuando el cuerpo comienza a levantar los anticuerpos, que son las inmunoglobulinas: “la primera que se levanta es la M que dura del día 7 a la 21 y después del día 14 comienza a levantar la G que es la que se mantiene durante más tiempo, no sabemos cuánto, pero son meses y nos da la protección durante el resto de los días”.

“Esto es para mostrar básicamente de que los primeros días una PCR negativa no nos está diciendo que la persona no tenga el virus, por eso es necesario repetirla y así como nosotros hacemos un estudio antes del ingreso ordenado y administrado, repetimos cuando ingresa, y luego al día 13 es porque esto demuestra la curva que tiene de diagnóstico para esta enfermedad”, sintetizó.