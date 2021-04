Coronavirus: confirmaron 9.955 casos nuevos y 93 muertos en las últimas 24 horas

Compartir

El ministerio de Salud informó ayer que, en las últimas 24 horas, se registraron 9.955 casos y que hubo 93 fallecidos. Con la actualización de estos datos, el total de contagiados desde que comenzó la pandemia ascendió a 2.393492, mientras que la cantidad de personas que murieron es de 56.199.

Del total de muertes registradas en el día de ayer, 48 son hombres (37 en la provincia de Buenos Aires, 6 en la ciudad de Buenos Aires, 1 de Chaco, 2 de Córdoba, 1 de Salta y 1 de Santa Cruz) y 42 mujeres (37 de la provincia de Buenos Aires, 2 en la ciudad de Buenos Aires y 3 de Córdoba).

Tres personas, dos residentes en la provincia de Buenos Aires y una en la ciudad fueron registrada sin datos de sexo.

Según indica el parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 3.626 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 55.6% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 61.5%.

Por otra parte, en las últimas 24 horas fueron realizados 33.159 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 9.069.998 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 196.813 casos positivos activos en todo el país y 2.140.480 recuperados.

De los 9.955 nuevos contagios reportados al día de la fecha, 5.274 son de la provincia de Buenos Aires, 1.944 de la ciudad de Buenos Aires, 52 de Catamarca, 75 de Chaco, 22 de Chubut, 7 de Corrientes, 755 de Córdoba, 156 de Entre Ríos, 21 de Formosa, 35 de Jujuy, 86 de La Pampa, 60 de La Rioja, 356 de Mendoza, 3 de Misiones, 64 de Neuquén, 31 de Río Negro, 76 de Salta, 27 de San Juan, 185 de San Luis, 77 de Santa Cruz, 318 de Santa Fe, 89 de Santiago del Estero, 74 de Tierra del Fuego y 168 de Tucumán.

Ante el aumento sostenido de casos de COVID-19 en las últimas semanas y frente a la posibilidad concreta de la llegada de una segunda ola de coronavirus, el Gobierno anunció una serie de medidas para disminuir la circulación de la población. Entre ellas, suspensión de vuelos procedentes de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Brasil, Chile y México; cierre de fronteras terrestres; triple testeo para aquellos que viajen hacia la Argentina (antes de abordar al avión, al llegar al país y al séptimo día de ingreso); y teletrabajo para los empleados de la administración pública, entre otras.

Por el momento, según advierten en el Ministerio de Salud, la situación está controlada, pero es preocupante. Por eso además de suspender los vuelos, el Gobierno implementar una serie de tres testeos (hisopados) para determinar si el pasajero está o no contagiado y determinar dos tipos de cuarentena, según el resultado de los estudios.

La mayor preocupación del Gobierno pasa por darle volumen al plan de vacunación. El objetivo a mediano plazo es lograr vacunar a la mayor cantidad de adultos mayores posible. Según datos de la cartera de salud, que fueron relevados por Infobae, el 83% de los mayores de 60 años de todo el país aún no fue vacunados, mientras que el 58% de los que tienen más de 80 tampoco recibió la primera dosis. En ese punto reside la preocupación del Gobierno.

Los adultos mayores de 60 años en Argentina suman 7.279.394 personas. En este grupo etario, sólo se aplicaron 1.251.068 primeras dosis, lo cual representa apenas el 17%.

Al día de la fecha, según el Monitor Público de Vacunación (el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el país) ya son 4.234.505 las vacunas aplicadas: 3.550.166 personas recibieron la primera dosis y 684.339 ambas. El 63,21% de las aplicaciones (2.676.419 dosis) fueron realizadas a mujeres; mientras que el 36,58% a hombres (1.548.984 dosis).

Entre los más de tres millones de inmunizados hay 1.477.793 trabajadores de la salud, 207.385 personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, 1.963.553 adultos mayores de 60 años y 584.385 personas consideradas “estratégicas”, como integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario.

