Coti Sorokin le puso un bozal legal a su ex esposa antes de firmar el divorcio

“Recibimos una mordaza, no se puede creer”, dijo Ana Rosenfeld, abogada de Valeria Larrarte, quien llevó a cabo la separación de la empresaria y el músico quienes estuvieron en pareja y fueron socios durante 25 años.

Coti Sorokin y Valeria Larrarte le pusieron fin a su matrimonio después de 25 años en pareja, en los cuales también fueron socios comerciales. Motivo por el que la pareja inició los trámites de divorcio para que quedara todo en regla a la hora de hacer la división de bienes y lo que le correspondía a cada uno. Además, restaba definir la cuota alimentaria y régimen de visitas de sus cuatro hijos (dos pares de mellizos): Maia e Iván, quienes nacieron en 1995, y Leyre y Dylan, en 2004.

La abogada Ana Rosenfeld fue la representante legal de Larrarte y quien estuvo a cargo de todas las negociaciones. El divorcio, después de algunos meses tirantes, se firmó hace algunas semanas. Sin embargo, antes de llegar al acuerdo del final de la unión marital, el músico tuvo una actitud que sorprendió a su ex esposa.

“Terminó de una manera normal, como termina cualquier divorcio, firmándose. Ahora bien, lo extraño de todo eso y, me parece que hay que hacer hincapié, es que cuando recién empezamos el divorcio recibimos un bozal legal, una mordaza. De una. No se puede creer”, afirmó Rosenfeld en Los ángeles de la mañana, ciclo en el que se encuentra como panelista invitada durante esta semana.

Sobre el bozal legal, agregó: “Este es el nombre de fantasía, pero literalmente el Código Civil prevé una medida cautelar que te dice que te abstengas de hablar, de decir, o de mostrar alguna foto. Sobre todo cuando hay menores. Es cautelar”.

“Cuando a vos te llega algo donde todavía no saltó nada a la luz decís ‘Pucha, ¿qué es lo que hay detrás?’”, analizó la abogada que se sorprendió cuando su clienta recibió el impedimento. “Por supuesto que acá no voy a contar nada: el bozal llegó”, enfatizó.

Exactamente una semana después de que Coti Sorokin y Valaria Larrarte firmaran el divorcio, el músico blanqueó su relación con Cande Tinelli, a quien -según se supo- conoció luego de un recital que brindó en un autoconcierto en San Isidro.

Luego de que el compositor y la hija de Marcelo Tinelli oficializaran su romance a través de sus redes sociales, Valeria Larrarte expresó su descontento por el trato que su ex marido había tenido con sus hijos en común: “Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre la familia. No se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes y me sentí muy defraudada”.

“Es nada más que eso. No tiene que ver con el despecho ni nada porque ya estamos divorciados. Es algo que ya se masticó. Es eso nada más: decepción”, agregó haciendo énfasis en que su malestar tiene que ver con el accionar de Coti con sus hijos al no haberle anticipado sobre su nueva relación.

Luego de las información que dio Ana Rosenfeld en LAM, Yanina Latorre contó que había hablado con Valeria Larrarte en privado y le aportó detalles sobre su separación. “Ella no está molesta por lo que haga Coti con su vida porque ellos ya habían terminado, se empezaron a separar el año pasado, tuvieron algunas idas y venidas pero el vínculo se terminó definitivamente en agosto”, destacó la panelista.

Entonces, Rosenfeld aclaró que “el divorcio terminó, lo económico está arreglado”. “Lo único que sí es que apelé al bozal legal, porque yo entiendo que el bozal legal puede ser una medida preventiva cuando en realidad la otra persona va a hablar del otro, que lo puede lastimar”, indicó la abogada.

Esa misma noche, luego de las declaraciones públicas de Ana Rosenfeld, en carácter de abogada de Valeria Larrarte, Cande Tinelli compartió nuevas fotos con Coti Sorokin y dejó un mensaje contra los haters. “Posibles títulos: ‘Dos faloperos’, ‘Uno peor que el otro’, ‘No llegan ni a Navidad’, pueden elegir”, escribió la también cantante.

