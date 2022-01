Crece la incertidumbre por la continuidad de Lewis Hamilton en la Fórmula 1

Compartir

El piloto británico, Lewis Hamilton, no se ha pronunciado aún acerca de su futuro en la máxima categoría de automovilismo mundial. Toda la Fórmula 1 espera.

A un mes de la bandera a cuadros que decidió la infartante victoria de Max Vertsappen sobre Lewis Hamilton, todo el mundo aguarda la decisión del británico.

Desde ese momento, Lewis Hamilton, que terminó segundo en la tabla de clasificación general, no se pronunció públicamente sobre el tema y tomó una drástica decisión que plasmó en sus redes sociales, al dejar de seguir a todas las personas para aislarse de los comentarios y las especulaciones que giraban en torno a él, cuenta Infobae.

Lewis Hamilton encendió las alarmas por su ausencia en la gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en el cierre de año, el jueves (16/12), generando más polémica y suspenso en cuanto a su porvenir.

“Como piloto verá en su corazón que debe continuar porque está en la cima de su estado de forma, pero tendrá que superar el dolor, puesto que es un hombre con fuertes valores”, dijo Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes Benz

En tanto y en cuanto a si seguiremos viendo al 7 veces ganador de la Fórmula 1, el testimonio de Andrew Benson, jefe de redacción del torneo de la BBC, fue alarmante.

No decidirá si regresar hasta que vea los resultados de la investigación sobre el Gran Premio de Abu Dabi. Tanto el equipo de Mercedes Benz, como Hamilton en particular, están descontentos con la determinación que tomó el director de carrera de la FIA Michael Masi, en lo que respecta a la salida del Safety Car tras el accidente que había protagonizado Nicolas Lafiti a seis vueltas del final.

Desde la entidad anunciaron que se ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido en Yas Marina, mientras que el presidente Mohammed Ben Sulayem indicó que entiende la postura que tomó el piloto británico tras lo sucedido. Según fuentes en Inglaterra, Mercedes habría retirado su apelación por los resultados después de llegar a un acuerdo con la FIA, en el que se acordó que tanto Masi como el jefe de asuntos técnicos de monoplazas, Nikoas Tombazis, dejarían sus puestos de cara al 2022, menciona Infobae.

Sin embargo, desde la escudería alemana, negaron ese pacto y aseguraron que retiraron la apelación después de que les aseguraron que el problema iba a ser investigado con seriedad.

