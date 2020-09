Cris Morena homenajea a Romina Yan a 10 años de su muerte

Compartir

Linkedin Print

28 de septiembre de 2010. Cris Morena y Gustavo Yankelevich recibieron la noticia más triste: su hija, Romina Yan, había muerto de un paro cardíaco. Con su partida, la actriz de 36 años, dejó un vacío en sus padres, su hermano Tomás, su marido Darío Giordano y sus hijos Franco, Valentín y Azul.

A 10 años de su muerte, la productora recordó a su hija con un emotivo posteo en su cuenta de Twitter en el que compartió un conmovedor video. “Ro, tu corazón late eternamente junto a nuestros corazones”, escribió la creadora de exitosas ficciones como Chiquititas, Floricienta y Casi Ángeles, entre otras.

“Vive Ro”, agregó en el mensaje haciendo referencia al especial homenaje que realizó en el teatro Gran Rex el 5 de septiembre de 2018, día en que la actriz hubiera cumplido 44 años. “Te amo tanto, hija”, concluyó Cris Morena en el posteo que compartió a primera hora de este lunes 28 de septiembre del 2020.

El tuit fue acompañado con un video editado en el que aparecen distintas fotos de Romina Yan junto a su madre, su padre, su hermano y sus tres hijos dentro de un corazón que -justamente, tal como aseguró la productora- simula latir. Y termina con una imagen que la actriz se tomó en una de las últimas producciones que realizó en televisión.

En agosto de 2019, Franco Giordano -hijo mayor de Romina Yan- realizó una obra de teatro en la cual homenajeó a su madre. Como no podía ser de otra manera, su abuela estuvo allí para acompañarlo, y, emocionada, contó cómo transitó la muerte de su hija. “Yo tuve que atravesarlo de una manera muy fuerte. No soy de tapar nada y lo atravesé como pude. Y eso es una manera de salvarme y sanarme”.

Antes, en agosto de 2018, Cris Morena había brindado una entrevista a Teleshow en la cual reveló que el año anterior a la muerte de Romina Yan previó que algo sucedería. “Yo estuve todo ese año muy mal y no tenía ningún motivo. Son esas cosas que te pasan en la vida que decís: ‘¿Por qué lloro todo el día?, ¿por qué todo me cuesta tanto?, ¿por qué estoy tan acongojada?’. Pensaba que estaba haciendo demasiadas cosas y con mucho estrés, con el tiempo me di cuenta que mi alma sabía”, sostuvo la productora.

“Ese año hice dos viajes con ella sola, aproveché mucho. Y eso es porque el alma ya lo sabe y te va dando posibilidades de estar y de saldar cuentas de cosas que quedaron y poder hablarlas. Eso lo entendí después de mucho tiempo, empecé a mirar para atrás y entender”, agregó aquel entonces Cris Morena, que hoy transita un día especial recordando a su hija, a 10 años de su partida.