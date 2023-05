«Crisis económica y desgaste político en tiempos electorales preanuncian ingobernabilidad»

Un severo análisis de la realidad argentina a modo de advertencia pronunció el educador social José Yorg difundido en la fecha mediante los medios periodísticos: “La decadencia argentina ya nadie lo niega, lo que se discute-según mi criterio-es el tiempo que tiene la casta política para enderezar la caída libre e inaugurar un tiempo de prosperidad para el pueblo, de otro modo las organizaciones sociales no podrán detener la rebelión popular émulo del Santiagueñazo, la Rebelión de los Mansos del año de 1993”.

Yorg facilitó un video para ilustrar de lo que habla, dijo “es un documental sobre el ‘Santiagueñazo’, estallido social ocurrido en la provincia de Santiago del Estero, el 16 y 17 de Diciembre del año 1993 que fuera Selección Oficial del Festival Internacional de Cine de Albacete, España, 2002”, invitó a ver.

“Me resulta fácil rememorar-dijo Yorg- lo que fijó Perón en circunstancias de conflicto social en los años 1973 cuando sentenció: “La situación del país es de tal gravedad que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que no deba participar y colaborar. Este problema, como ya lo he dicho muchas veces, o lo arreglamos entre todos los argentinos o no lo arregla nadie”.

Plan cooperativo de reconstrucción económica

“Muchas veces hemos dicho que la crisis nos empuja a un dilema de hierro “Cooperativismo o barbarie”, sin embargo, la decadencia siempre puede ser peor, pero el problema es que en algún momento llega, allí están el Cordobazo, el santiagueñazo, la crisis del 2001 y van, los decisores políticos parecen alumnos tardos en aprender”, aseveró.

Aludió que “existe aun un tiempo antes de confirmarse esta presunción y se debería aprovechar para elaborar y ejecutar una formidable rectificación económica anticipada, en el sentido de considerar y valorar un Plan cooperativo de reconstrucción económica en base a sus atributos organizativos en federaciones y confederaciones con presencia nacional e internacional”.

“Es importante destacar la potencialidad del cooperativismo, como por ejemplo, citamos que el 24 de octubre 2018 en el marco de la V Cumbre Cooperativa de las Américas se firmó el acta de constitución de la Plataforma de Cooperativas de las Américas para el Desarrollo (PCAD) como un instrumento operativo y espacio abierto de trabajo de articulación entre las organizaciones cooperativas de las Américas y los principales actores de la cooperación internacional y el desarrollo sostenible a nivel mundial”, cerró Yorg.