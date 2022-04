Cristiano Ronaldo marcó un gran gol y salvó a Manchester United de una nueva derrota

Compartir

El portugués convirtió en el 1 a 1 ante Chelsea celebrado en Old Trafford. El conjunto rojo quedó lejos de la zona de clasificación a la próxima Champions League

Manchester United y Chelsea empataron 1-1 este jueves en un duelo adelantado de la fecha 37 de la Premier League. El empate, que le sirve más al conjunto visitante, dejó al local aún con posibilidades matemáticas de clasificarse a la próxima Champions League, aunque ya no depende de si mismo. Cristiano Ronaldo volvió a ser vital para su equipo.

El cuadro londinense se puso en ventaja en Old Trafford en el complemento gracias al gol de Marcos Alonso y parecía que se quedaría con los tres puntos. Es que los Blues jugaban mejor, dominaban la pelota y prácticamente no sufrían atrás. Sin embargo, un mal control en la salida le permitió a Nemanja Matic recuperar el balón en zona de peligro y lanzar un pase aéreo perfecto para la filtración del artillero portugués.

Con la calidad que lo distingue, el delantero de 37 años dominó con su pierna derecha para matar el pique del esférico y desenfundó un potente remate que Édouard Mendy no pudo contener. En esa zona CR7 es letal y no perdonó al gritar el 1 a 1.

El cuadro dirigido por Ralf Ragnick no tuvo una gran actuación pero al menos pudo sumar ante su gente en una jornada marcada por las protestas de los ultras del United, que ingresaron a las gradas cuando ya iban 20 minutos de juego, en señal de protesta hacia los actuales dueños de la institución. Sobre el final se dio el debut del argentino Alejandro Garnacho, que ingresó en tiempo adicionado por Elanga.

Con el empate, el equipo de Manchester quedó sexto en la tabla, en zona de clasificación a la Conference League, con 55 unidades y un partido más que el Tottenham, que tiene 58, y Arsenal, que marcha cuarto con 60 puntos. Los Gunners por ahora están quedándose con el boleto a la próxima Champions League, junto con Chelsea, 66, Liverpool, 79 y el líder City, con 80.

El United, de olvidable temporada, recibirá el lunes al Brenford y cerrará su participación en el certamen con sus visitas al Brighton And Hove y al Crystal Palace. Para clasificarse a la máxima competición de clubes de la UEFA deberá ganar sus tres compromisos y esperar que Arsenal y Tottenham sufran más de un tropiezo en sus cinco duelos restantes, algo que a esta altura parece bastante completo.

