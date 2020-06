Cruces en la convención nacional de UCR por continuidad en Juntos por el Cambio

Compartir

En medio de los esfuerzos que Juntos por el Cambio realiza por mantenerse sin fisuras en plena pandemia de coronavirus, el radicalismo volvió a dar la nota esta semana con un nuevo enfrentamiento entre las autoridades partidarias y el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Jorge Sappia.

La última semana la mesa directiva completa de ese órgano partidario publicó un documento no sólo cuestionando a Sappia por sus opiniones a contramano de las decisiones del radicalismo orgánico, sino además reclamándole que deje de criticar públicamente a la conducción del partido y los bloques parlamentarios.

“Hay que terminar con Juntos por el Cambio”, había sentenciado Sappia días atrás, y -tras apoyar la intervención de la empresa santafesina Vicentin- apuntó directamente contra el presidente del bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, al señalar que “asumió una posición que no se compadece con lo que debería ser la oposición radical en el Congreso”,

En diálogo con Télam, el vicepresidente de la Convención Nacional de la UCR, Agustín Campero, respondió a esas críticas y dijo que Sappia es “una figura solitaria en el partido, que opina en términos personales”, al tiempo que consideró que confunde a la sociedad sobre lo que piensan “la conducción de los bloques, el partido y la convención, con un apoyo mayoritario de la dirigencia y la militancia. Estamos motivados por sus declaraciones, que son una constante. Él está solo en su postura, no tiene apoyo dentro del partido”.