Compartir

Linkedin Print

El actor aseguró que fue el teatro musical la actividad que lo ayudó a recuperar “la confianza en mí mismo” que había perdido en el programa.

Carlos Rivera es una de las pocas estrellas nacientes en la televisión mexicana que han tenido fama y éxito bien consagrada después de su participación en un reality show. A pesar de que La Academia le abrió las puertas a nivel nacional y él recuerda su participación de 4 meses con mucho cariño, fue en otro espectáculo similar donde vivió una de las experiencias que ha calificado como “lo peor de su vida”.

Carlos Augusto Rivera Guerra, el cual es su nombre no artístico, inició su carrera en la actuación y la música al salir ganador del programa de telerrealidad de TV Azteca, La Academia en 2004, aunque desde su infancia comenzó a presentarse en programas de concursos de canto en Tlaxcala, donde además trabajó como locutor en una radio local.

Ahora bajo el panorama de la celebración de los 20 años de La Academia -que según los directivos de la televisora del Ajusco será uno de los proyectos más ambiciosos en años ya que Televisa prepara el regreso de Big Brother también- el cantante le confesó a Venga La Alegría que Desafío de Estrellas, segunda temporada -del 8 de enero de 2006 al 25 de junio de 2006- fue la peor experiencia que ha vivido en toda su carrera artística:

“Yo donde la pasé mal fue en Desafío de Estrellas, ese sí la verdad es lo peor que me ha pasado en la vida. No vuelvan a hacer uno y que nadie entre ahí por favor”, expresó Rivera.

El actual novio de la conductora Cynthia Rodríguez comparó los dos formatos pertenecientes a TV Azteca asegurando que fueron cosas similares pero que en uno el voto del público no solo lo favoreció para ganar el primer lugar, sino que también le permitió saber que no estaba solo dentro del concurso de canto: “Contrario a lo que me pasó en La Academia de que gané por un montón de votos de diferencia, pues…”, agregó.

Carlos Rivera aseguró que fue el teatro musical lo que lo ayudó a recuperar todo el autoestima y confianza que perdió en el reality show, ya que las supuestas críticas perjudicaban más de lo que beneficiaban a los participantes, por lo que de no haber sido por eso tal vez la carrera musical que conocemos y que ha dejado éxitos como Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro, Me Muero y Te Esperaba no existiría.

“Justo el teatro es lo que a mí me salva, porque en cuanto termina El Desafío yo entro al teatro con un papel y es el proyecto que devuelve la confianza en mí mismo que yo la perdí con ese programa”, señaló el también actor.

¿Qué fue el Desafío

De Estrellas?

Fue un reality show musical mexicano en el que compitieron los ex-alumnos de La Academia y otros artistas de TV Azteca. El Primer Desafío de Estrellas logró reunir a todos los concursantes de las dos primeras gheneraciones. Se estrenó una semana después de la final de la segunda generación y en la gran final compitieron Nadia, Myriam, Erika, Estrella y Yahir; este último se convirtió en el ganador del Primer Desafío de Estrellas.

En su segunda edición es donde Carlos Rivera mencionó que vivió todos los malos ratos. Esta temporada logró reunir a algunos concursantes de las cuatro primeras generaciones de La Academia, y por primera vez participaron cantantes y actores de TV Azteca. En la final compitieron Carlos, Aranza, Adrián, Erasmo, Raúl y Toñita; esta última fue la ganadora del Segundo Desafío de Estrellas.

El formato terminó en su tercera edición debido a que se reportaron muy bajos niveles de audiencia ya que el programa estaba construido de recursos similares a otros realitys, lo que pudo haber desgastado su interés en el público.

Compartir

Linkedin Print