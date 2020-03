Cuarentena: detuvieron a siete hombres, uno armado

Compartir

La Policía de la Ciudad detuvo esta madrugada a siete hombres, uno de ellos armado, en el barrio porteño de Belgrano, apenas iniciada la cuarentena obligatoria que impuso el Gobierno Nacional por el coronavirus.

Todo comenzó cuando llamaron a la policía tras escuchar un disparo en un bar en Blanco Escalada al 2200 y un hombre que vestía una campera verde y jean se dio a la fuga.

Los agentes realizaron un rastrillaje por la zona y dieron con un hombre con esa vestimenta en Roosevelt y Cuba, quien a su vez estaba acompañado por otras seis personas.

En la requisa, al principal sospechoso se le halló una pistola Bersa 9 milímetros. También se le incautó seis celulares y 670 pesos.

El juzgado Federal Nº 9, a cargo del Dr. Luis Rodríguez, secretaría Nº 17 a cargo del Dr. Ramírez, dispuso la detención de los siete hombres por violar la cuarentena y por tenencia de arma.

El Gobierno de la Ciudad advirtió hoy que detendrá y pondrá a disposición de la Justicia a las personas que circulen sin estar autorizadas por el decreto presidencial que dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio para mitigar la propagación del coronavirus.

Así lo aseguró el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro en una conferencia de prensa junto al vicejefe de Gobierno local, Diego Santilli, en la que se detallaron los operativos de control que implementan en los accesos y dentro la Policía de la CIudad.

«Los que no tienen los permisos o no están exceptuados por el decreto, van a ser puestos a disposición de la Justicia, siendo detenidos», remarcó el funcionario, quien agregó que «necesitamos que no haya circulación de gente en la Ciudad, por eso vamos a hacer controles para hacer cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio.