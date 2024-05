José Mayans denunció presiones del Gobierno para aprobar la Ley Bases: “Como dijo Milei, algunos tienen el culo sucio”

El jefe del bloque de Unión por la Patria señaló que “es inexplicable el comportamiento” en la Cámara de Diputados, y alertó por las advertencias a los legisladores. “Si se mantiene la coherencia en el Senado, se tiene que rediscutir toda la ley”, confió

El jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, afirmó que existen amenazas y extorsiones del Gobierno nacional para que el Congreso apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, tras la media sanción en la Cámara de Diputados, y puso en duda que el oficialismo tenga la mayoría necesaria para avanzar con ambos proyectos.

Pese a la estrategia legislativa del oficialismo, que dio resultados con la media sanción en la Cámara baja, el senador confió en que el pleno del cuerpo avance con el rechazo del paquete girado por el Poder Ejecutivo. Y minimizó el hecho de que algunos legisladores “han armado bloques para negociar las cosas en forma personal”, aunque señaló que es algo que “no tiene nada que ver con las cosas del país”.

“Yo dudo que tengan los números (para lograr la sanción), porque los senadores tienen conciencia y si votan de la misma forma en que votaron el rechazo del DNU -y esto es un DNU más chiquito, pero potenciado-”, completó.

La definición en la Cámara de Senadores aún está abierta. De los 72 senadores que conforman el cuerpo, el oficialismo necesita al menos 37 para convertir en ley los proyectos que llegaron con media sanción desde la Cámara de Diputados. Si bien el bloque de Unión por la Patria, que preside Mayans, descuenta que sus 33 integrantes votarán en contra, al menos dos gobernadores peronistas, Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán, intentarán que los representantes de sus provincias voten a favor de las leyes.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, coincidió con su par de Catamarca, Raúl Jalil, en apoyar la Ley Bases

No obstante, la senadora catamarqueña, Lucía Corpaci, se mostró alineada con su bloque, pese al pedido del gobernador de su provincia. “Yo seguramente no acompañe, es muy probable que no acompañe, pero eso hay que decirlo después de que el proyecto entre y lo veamos”, dijo Corpaci esta mañana en Radio 10. “Hay que darle al Presidente las herramientas”, había pedido Jalil.

La estrategia de la oposición

La oposición mayoritaria en el Senado ya activó la estrategia de rechazo a la Ley Bases y al paquete fiscal. Tendrán una reunión virtual este jueves por Zoom, y luego de forma presencial el próximo lunes, con el objetivo de abordar la discusión que se espera en el trabajo de comisiones.

Por el momento, el Frente de Todos confía en que ninguno de sus 33 legisladores propios vaya a darse vuelta durante las negociaciones y conversaciones con el resto de los bloques. Para la votación, junto a este grupo hay que considerar además a los peronistas no kirchneristas de Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), quienes juegan libre y sin tributar a un mandatario provincial. Al empate en 36 se llegaba con Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que tiene terminal en el gobernador Alberto Weretilneck, quien votó en 2023 la quita de Ganancias.

La vicepresidenta Victoria Villarruel deberá sortear un escenario complicado para lograr la aprobación en el Senado (REUTERS/Agustín Marcarian)

Durante el debate previo a la media sanción en la Cámara baja de la Ley Bases, los rionegrinos no sólo ratificaron dicha postura, sino que adhirieron el neuquino que responde al mandatario Rolando Figueroa y los santacruceños referenciados en el gobernador Claudio Vidal.

En cualquier caso, todo el esquema representará un desafío para la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien siguió en los últimos días el debate en Diputados en su despacho. A pesar de algunas reuniones concretadas con jefes de bloque senatoriales de la oposición no kirchnerista en la Casa Rosada, el trabajo de los últimos días y las negociaciones en la Cámara baja no se enlazaron con la Cámara alta. Por ende, nadie quiere dar certezas sobre el futuro de lo que puede pasar con las iniciativa del oficialismo.

Desde el campo opositor, en una primera instancia la tropa parecería estar alineada. “Hasta ahora, no hay nadie que me haya dicho lo contrario y todos me confirmaron presencia (al Zoom de esta tarde). Si hay coherencia y si tenemos la visión de una patria libre, justa y soberana, el proyecto de ley tiene que ser rechazado”, concluyó Mayans.