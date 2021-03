Cuatro expulsados y mucha pierna fuerte: Atlanta le ganó a Chacarita y se quedó con un clásico caliente

Compartir

El Bohemio le ganó de visitante 1 a 0 al Funebrero, en una noche plagada de polémicas. Fue en el arranque de la Primera Nacional.

Luego de seis años sin enfrentamientos, Chacarita y Atlanta disputaron un clásico barrial caliente. Si bien ambos equipos venían de compartir categoría en la temporada pasada, no llegaron a cruzarse en lo que fue la vuelta del Bohemio a la Primera Nacional. Este martes volvieron a verse las caras y el equipo de Villa Crespo se impuso de visitante por 1 a 0, con gol de Ignacio Colombini, por la primera fecha de la Zona A. Sin embargo, en San Martín el foco estuvo puesto en las polémicas y la pierna fuerte que dejó tres expulsiones: dos por el lado de Atlanta y la restante en Chacarita. Además, Walter Erviti, el director técnico del equipo ganador, también se fue expulsado y a puro insulto.

Tan solo nueve minutos pasaron para que se abriera el marcador. Fue en el sector izquierdo del ataque de Atlanta que Joaquín Ochoa habilitó a Ramiro Fernández, quien metió un buen centro y de cabeza conectó hacia la red Ignacio Colombini. El visitante se puso arriba en el marcador y el clima en la cancha del Funebrero se fue calentando. Esto fue porque el árbitro Jorge Broggi, de pésimo rendimiento, no supo detener a tiempo el juego brusco que desplegaron ambos conjuntos. Tampoco sirvieron las tres tarjetas rojas que sacó: Alejo Dramisino y Valentín Perales se fueron a las duchas antes en el elenco visitante, mientras que Matías Gallegos lo hizo en el Tricolor.

Durante esos 45 minutos iniciales, el equipo de Villa Crespo manejó mejor el balón y le cedió la iniciativa a un Chacarita, que pecó por la falta de ideas y variantes para llegar a la valla de Francisco Rago. Las fricciones generaron una expulsión en esa primera mitad, cuando Dramisino le entró muy duro a Enzo Silcan, quien también pudo haber sido expulsado por la vehemencia con la que impactó contra el rival.

Antes del inicio del complemento, las polémicas siguieron con la expulsión a Erviti por ingresar más tarde al campo de juego. El ex futbolista de Boca y Banfield se fue muy enojado y a los insultos: “Qué lindo que es el fútbol argentino la re….”, disparó mientras golpeó una de las puertas de ingreso a la cancha.

En el segundo período, con un hombre menos en cancha, Atlanta prefirió resguardarse en torno a su arquero. Y entonces Chacarita, por entusiasmo más que por juego, empezó a merodear cerca de la valla adversaria. El arquero visitante ahogó el grito de gol en sendos remates de Nieto (9) e Insúa (15). Los nervios y la tensión fueron en aumento y el juego se volvió cada vez más áspero y conversado. Así fue como Perales (33m.) recibió la roja y dejó a Atlanta con 9.

Minutos más tarde, por un reclamo excesivo, el delantero de Chacarita Gallegos (38m.) también vio el camino de los vestuarios, dejando al equipo local con 10. Sobre el final, el encuentro se hizo de ida y vuelta por los espacios que ambos dejaban. Fue así como el visitante contó contó con dos contras de Solari que resolvió bien Trípodi. Mientras que Chacarita pudo haber gritado empate, con un cabezazo de Matías Sánchez que despejó Rago desde el suelo.

El último pitazo de Broggi le devolvió el alivio a la formación visitante, que arrancó el torneo de la mejor manera con un triunfo en el clásico que volvió a disputarse luego de seis años. Con esta victoria, Atlanta alcanzó su séptimo triunfo en el historial en condición de visitante, al cabo de 46 partidos. El anterior se había dado en 2014 (2-1).

