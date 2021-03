Chelsea eliminó al Atlético de Madrid y avanzó a los cuartos de final de la Champions League

Compartir

Fue una prueba compleja para el Atlético Madrid. Con la presión que le generó el Barcelona y el Real Madrid en La Liga, el equipo de Diego Simeone viajó a Stamford Bridge con la misión de revertir el 1 a 0 sufrido frente al Chelsea en el primer partido de los octavos de final de la Champions League. No lo pudo lograr ya que se topó con un duro elenco inglés que lo superó con claridad por 2-0, con goles de Hakim Ziyech y Emerson, y avanzó a los cuartos.

El partido comenzó con un ritmo vertiginoso propuesto por el Colchonero, pero la presencia de Timo Werner en el ataque local representaba una preocupación constante en las contras que improvisaba el elenco inglés.

En la primera etapa se vio a un combinado albirrojo cargado de nervios e imprecisiones, mientras que los Blues intentaban capitalizar las dudas ajenas. Así, cuando el cronómetro marcaba los 34 minutos, Hakim Ziyech festejó el 1 a 0 después de un contragolpe perfecto. A partir de la conquista del dueño de casa, todo fue cuesta arriba para el Aleti.

En el complemento, el Chelsea continuó dominando. Tuvo dos chances muy claras, que ambas las tapó arquero Oblak. Un disparo venenoso de Rüdiger que salió apenas desviado, fue la más clara. Ziyech continuó siendo la referencia del equipo blue y volvió a generar peligro en la defensa rival.

El Cholo Simeone movió el banco en busca de más presencia arriba y para que el equipo reaccione, ya que en quince minutos no incomodó a su rival. Entraron Démbélé (por Carrasco) y Ángel Correa reemplazó a Luis Suárez, quien se sorprendió con el cambio y se retiró de la cancha con una sonrisa irónica. El uruguayo intentaba alcanzar su gol 500 en su carrera, sumando clubes y selección.

El DT argentino no se quedó ahí y a falta de 20′ puso toda la carne en el asador: adentro Lemar en lugar de Trippier y que retroceda unos metros Llorente. Atlético de Madrid dejó el todo por el todo para continuar con vida en la Liga de Campeones. Sin embargo, Chelsea entendió el mensaje y juntó sus líneas y no le permitió a su rival que le generara peligro. Por ello, el Colchonero se repitió en infracciones.

La primera jugada de peligro de esta etapa fue por Llorente, tras un remate cruzado que Mendy rechazó muy bien con sus manos. Luego, fue el turno de Joao Félix con una buena acción personal, que terminó con un desvío justo al córner. Sin embargo, la mala noticia llegó por la expulsión directa de Savic, tras un codazo al pecho de Rüdiger. Chelsea sacó provecho de esta expulsión y de contragolpe casi anota el segundo por intermedio de Hudson-Odoi, quien nuevamente se encontró con Oblak bien ubicado.

Sobre el final, el equipo inglés contó con espacios y pudo convertir más tantos, pero no estuvo fino. Démbélé también tuvo su oportunidad para igualar el partido, pero definió muy mal. Ya en tiempo de descuento, fue nuevamente Joao Felix que enganchó dentro del área y encontró otra gran reacción del arquero Mendy para mantener el arco en cero.

Tanto perdonó el Atlético que en el final, Chelsea anotó el segundo con una contra letal que terminó con conversión de Emerson. De esta manera, el equipo inglés cierra un global 3-0 para avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

Chelsea: Mendy; James, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Kanté, Kovacic; Ziyech, Werner y Giroud.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix y Luis Suárez.

TV: ESPN.

ESTADIO: Stamford Bridge.

