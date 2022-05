Compartir

Los bancos y los organismos estatales viven alertando a la gente para que no caigan en estafas virtuales pero aún así hay personas que siguen compartiendo sus datos privados como claves de tarjetas cuando eso no se le debe dar a nadie. Pongan atención por favor. Hay tanta prevención que no se puede creer que haya gente que siga cayendo en esto.

