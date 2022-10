«Cuidar cada dólar que entró», lo que dejó el Programa de Incremento Exportador

Compartir

El Programa de Incremento Exportador (PIE), lanzado por el gobierno nacional a principios de septiembre, fue considerado como un éxito tanto por el Ministerio de Economía como también por el sector exportador y agroindustrial, con ingresos récord por US$ 8.125 millones.

El también denominado «dólar soja» superó las expectativas iniciales estipuladas por el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando el 5 de septiembre anunció un tipo de cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero sólo por septiembre, con el cual se pretendía el ingreso de divisas por US$ 5.000 millones.

«Tenemos resultados que son más que satisfactorios, que nos entusiasman y nos permiten mostrar resultados y números de una contundencia que constituyen un récord en liquidaciones y exportaciones en la historia argentina», expresó Massa en la conferencia de prensa brindada ayer en el que anunció los números finales.

El objetivo que perseguía Massa y su equipo económico era engrosar las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) a partir del ingreso rápido de dólares por parte del complejo sojero, cuyos dirigentes hace ya algunos meses advirtieron sobre la lenta y baja comercialización del grano por parte de los productores. De hecho, según informe de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) de principios de septiembre, en el período enero-agosto de este año la comercialización de la cosecha 2021/22 presentaba un atraso de 6 millones de toneladas respecto del mismo período de 2021.

Esa diferencia debería haberse zanjado de manera considerable, ya que la misma cámara empresaria sostuvo este viernes al finalizar el PIE que «el volumen negociado de soja fue un 427% superior al registrado en septiembre del año pasado». Así, Ciara-CEC comunicó que en septiembre las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 8.120.315.975, lo que significó un incremento del 140% respecto de lo ingresado en agosto pasado, y un 198% por encima de lo registrado en septiembre de 2021.

De esta manera, la entidad empresaria destacó que «el ingreso de divisas del mes de septiembre es el más alto de los últimos 20 años», y señaló que «si están dadas las condiciones y estímulos necesarios, bajando la alta carga tributaria y/o con un tipo de cambio competitivo, la cadena de la soja tiene capacidad de respuesta y crecimiento rápido».

«El resultado de septiembre debe ser tenido en cuenta por todos los partidos políticos para establecer una política permanente a favor de la cadena», finalizó la entidad empresaria.

En diálogo con Télam, el presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, sostuvo que los resultados que generó la medida «fueron muy positivos en cuanto a que ha cambiado sensiblemente la tendencia de ventas de granos por parte de los productores, obteniendo un récord histórico para el mes».

Por otro lado, dijo que «en materia de registro de contratos de exportación, puntualmente en poroto y harina de soja, ha habido un crecimiento sustancial, lo que redunda en más de US$ 6.000 millones».

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acosja), Luis Zubizarreta, manifestó a Télam que quedó en evidencia que «la medida fue un éxito», y que «esto demuestra la capacidad de reacción de este sector, que ante señales razonables genera un ingreso de divisas notable».

«El mensaje de fondo para nosotros es que hay que trabajar en una estrategia distinta en Argentina, que haga que crezca la torta. Estamos muy por debajo de nuestro potencial, con una caída del 30% en la producción de soja en los últimos 10 años», por lo que consideró que «se tiene que lograr que este sector produzca mucho más, lo cual va a implicar que matemos la disyuntiva del país de los últimos años que es la falta de dólares».

