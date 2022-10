Compartir

El concejal del PJ, Hugo «Cacho» García visitó el piso de Expres en Radio donde habló de diferentes temas entre ellos acerca de los diferentes trabajos que realizaron dentro de Comuna para llevarles una solución habitacional a las familias que con las inundaciones habían perdido sus casillas en varias zonas de la ciudad. Aseguró que con fondos propios, la Municipalidad entregó unos 9 mil módulos

El concejal comenzó diciendo: «hace alrededor de unos 5 años que nosotros ya no estamos con el tema módulos, aunque fuimos nosotros quienes lo iniciamos con la arquitecta Blanca Denis, lo que hacíamos cuando le entregábamos los módulos era pedirles que tomen conciencia para que sepan cual era el rol del Estado. Le decíamos a la gente que ellos continúen con las ampliaciones porque nosotros les dejábamos los cimientos para que continuaran con las obras».

«Hacíamos relevamientos que nos llevó casi un año hacerlo, hemos entregado más de 9 mil módulos construidos con recursos provinciales», señaló el Edil.

Aseguró que: «debemos decir que el Ejecutivo con buen criterio, viene pensando de que manera los contribuyentes hagan los aportes para seguir creciendo, tenemos una ciudad que de apoco va sumando más hectáreas dentro del ejido municipal y que necesita ser atendida. Hay una responsabilidad compartida en el sentido de que la Municipalidad tiene que hacer su trabajo y también la gente tiene que hacer su aporte para que podamos llegar a todos los sectores».

Añadió también que, si bien hemos pasado por dos años de pandemia, momento muy difícil para todos en materia económica, se han generado muchas deudas y en ese sentido debemos decir que hay que darle la facilidad de pago a los formoseños. Obviamente que apuntamos a que este plan sirva para normalizar la situación de cumplimiento ante la Municipalidad, que a su vez se puedan desarrollar y que la gente entienda que la Comuna como la primera organización social con una responsabilidad tremenda pueda cumplir con su crecimiento, continuó el Edil.

«Es importante que la gente se acerque y tome conciencia que es importante abonar los impuestos porque de allí es que sacaremos el dinero para poder hacer las cosas que hacen falta, puesto que, a modo de ejemplo, digo un pavimento hoy cuesta mucho dinero como así también todos los servicios que llevamos adelante en la ciudad, todo necesita de inversiones», indicó.

Discusiones en el recinto

para aprobar la moratoria

En relación a las discusiones que dieron dentro del recinto para la aprobación de esta moratoria, el Concejal señaló que le parece bueno que los Concejales hayan entendido que la moratoria es una necesidad y que esta tiene que ver con que debemos llevar la mayor accesibilidad posible. «Ese día no se ha discutido lo que era importante. Hay que decirle a la gente que la gente tiene la posibilidad de acceder a la moratoria hasta el 30 de noviembre».

Aumentos

Consultado acerca de los aumentos de los impuestos, el García señaló «que siempre se da en base a nuestros sueldos, pero siempre se trata de que no superen los aumentos salariales otorgados».

«Tenemos que plantearnos el crecimiento que tiene hoy Formosa, hay que recordar que el pavimento solo llegaba a la localidad de Estanislao del Campo, Lahisí, el desarrollo de la energía no llegaba al oeste de la provincia, no teníamos agua en varios sectores, hay que darle a Formosa toda la importancia de lo que en el marco del modelo creció. Hemos crecido mucho, no podemos solo cuestionar que nos faltan cosas porque nos van a seguir faltando y tenemos que seguir trabajando lograrlas».

«Vale señalar que tenemos por año 12 mil nacimientos, esto requiere que tenemos que tener salud, educación, tenemos que planificar sabiendo todas estas cosas. Hay quedarle mérito a nuestro Gobernador por las cosas que se están haciendo y por lo que todavía falta hacer», opinó al respecto.

Hospital de medicina nuclear

En relación al hospital de medicina nuclear, el referente del PJ opinó que es algo muy importante para los formoseños y lo que viven en la región porque así uno no tendrá que irse a Buenos Aires a llevar adelante un tratamiento, sino que lo podrá hacer en su provincia, esto es algo muy necesario. «Hemos perdido muchos años en esto y hoy estamos a tan solo un paso de verlo concretado».

Crisis económica en Argentina

«El Gobierno está buscando todos los canales para resolver la situación económica en Argentina. Hay momentos que nosotros no podemos dejar pasar porque cuando Cristina (Kirchner) se fue dejó una inflación con 25 por ciento, desendeudó en mas del 90 por ciento a Argentina, esto significó a que todo ese dinero destinado hoy a pagar una deuda pueda ir al desarrollo del país en todos sus aspectos», aseveró.

«Hemos recibido un país con una inserción en el FMI, organismo que nos saca nuevamente dinero. Tuvimos dos años de pandemia que también ha tocado a nuestra economía, pero todos los países están con problemas de inflación», expresó.

Tiempos difíciles

Alberto Fernández esta tratando de encauzar el país de la mejor manera posible, «en Argentina se vendrán tiempos difíciles, pero estamos trabajando en insertarnos nuevamente al mundo. A diferencia del 2001 hoy el país no está parado, estamos creciendo».

«Todas las situaciones se están alineando y en el menor tiempo posible vamos a ver los resultados, que se termine la inflación va a ser imposible, pero vamos encaminados hacia una argentina mejor», expuso.

«Debemos decir que es muy bueno que los gobernadores del Norte Grande estén todos juntos en Estado Unidos trayendo inversiones. Hay gobernadores de otro sector que están en Brasil buscando la manera de comercializar con ese país, hay intendentes que fueron a Uruguay porque hay que abrirse al mundo», cerró.

