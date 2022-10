De Pedro y los gobernadores del Norte Grande cerraron su gira por Estados Unidos

Compartir

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y los gobernadores de la región del Norte Grande cerraron su gira por Estados Unidos, que se extendió por cinco días en las ciudades de Washington y Nueva York, donde se reunieron con ejecutivos de empresas líderes, representantes de organismos multilaterales de crédito y funcionarios políticos, con el propósito de atraer inversiones para el desarrollo productivo y de infraestructura en la zona.

Luego de cuatro días de gestiones en Washington, el periplo concluyó en Nueva York con una reunión en el Council of the Americas encabezada por su presidenta y CEO, Susan Segal, y De Pedro, en la que los gobernadores expusieron el potencial de la región ante titulares y gerentes generales de compañías miembros de la entidad con operaciones en Argentina y América Latina.

«Todas las decisiones que se toman en el Gobierno del presidente Alberto Fernández se hacen con un espíritu federal, un espíritu que tiene que ver con recomponer asimetrías que hay en nuestro territorio», afirmó de Pedro, quien dijo que el gabinete de ministros «está a disposición de cada una de las decisiones estratégicas, de cada una de las propuestas de inversión» realizadas por los gobernadores.

Destacó, asimismo, que la reciente gira por EEUU del ministro de Economía, Sergio Massa, «abrió puertas y resolvió algunas discusiones que nos van a permitir conseguir financiamiento para algunas obras de infraestructura que son básicas para el desarrollo del norte argentino», como «los gasoductos de la Puna que se necesitan para potenciar la producción de litio, y los corredores bioceánicos que permiten mejorar la competitividad.

De Pedro marcó como eje de las posibilidades de crecimiento que se abren no sólo para el Norte Grande, sino para toda la Argentina, la explotación del yacimiento de Vaca Muerta que, estimó, «va a permitir en los próximos años corregir la balanza de pagos» y «afrontar las restricciones externas al sumar más de 30 mil millones de dólares por año» y transformar al país en un exportador de energía.

A su turno, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en su calidad de presidente pro témpore del Consejo Regional del Norte Grande, agradeció el acompañamiento del Gobierno nacional a la agenda que se impulsa desde la región, a la vez que resaltó la gran capacidad territorial, la variedad de climas y la producción de minerales estratégicos y alimentos que puede aportar el Norte Grande al mundo.

El mandatario provincial precisó que los proyectos que se promueven desde el Norte Grande junto al Gobierno nacional «implica una inversión importante de 30.000 millones de dólares», de los cuales «20.000 millones de dólares en los próximos 15 años serán para generar la infraestructura necesaria tanto vial, ferroviaria y fluvial que nos permitiría generar salir al Pacífico».

Al abrir la reunión, Segal señaló que «tenemos una agenda importante, que es discutir el enorme potencial que la región del Norte Grande presenta al desarrollo de Argentina», mientras que el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, celebró la visita y evaluó que la gira «está saliendo muy bien», por lo cual al retornar los gobernadores «podremos decir que la misión ha sido cumplida».

Por la tarde, la comitiva oficial recorrió la sede de las Naciones Unidas en Nueva York acompañados por María del Carmen Squeff, embajadora argentina ante las Naciones Unidas, y dialogaron con autoridades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre inversiones regionales.

La misión finalizó con un evento de networking en el Consulado Argentino con inversionistas, científicos, importadores y distribuidores de productos argentinos.

