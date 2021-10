Cuti Romero confesó que pensó en dejar el fútbol y habló sobre el video viral del penal ante Perú

Compartir

Juega como si tuviera una vasta trayectoria en el fútbol internacional pero apenas cumplió 23 años y disfruta de sus primeros partidos con la camiseta de la Selección. Cristian Romero llegó para quedarse a la Albiceleste y formó una gran dupla central junto a Nicolás Otamendi para conseguir la última Copa América disputada en Brasil. En diálogo con ESPN, contó algunos de los episodios más importantes de su vida antes de arribar a este gran momento personal.

“Cuando me hago ese segundo para pensar o me encierro solo en casa pienso en lo que he logrado y hasta se me cae una lágrima. En Argentina quería abandonar al fútbol, no pensaba conseguir todo esto”, declaró el Cuti, que se formó desde los 13 años en Belgrano de Córdoba antes de partir al Genoa de Italia. Estuvo tres años en la Primera del Pirata hasta que pidió irse para buscar continuidad y la relación con la comisión directiva se rompió totalmente.

Romero confesó: “Que a mis 17 años los propios dirigentes del club me tiren tanta mierda ha sido fuerte. Que me digan tantas cosas el director deportivo del momento, que me dijo cuando vine al Genoa que a los tres meses iba a volver a buscar trabajo acá (en Córdoba)… Esas palabras te quedan porque era el club al que soñaba llegar y jugar. No se me pudo dar, pero hoy disfruto donde estoy y lo que estoy logrando. Pienso en el futuro, no en el pasado. Fueron momentos incómodos y un poco duros”. Y más tarde ahondó: “Fue todo muy raro, un poco largo. Yo no jugaba, me quería ir y nunca entendí el porqué. Hasta el día de hoy me lo pregunto, pero son cosas que quedan en el pasado. No necesito la disculpa de nadie porque son cosas que agaradezco que hayan pasado porque me hicieron más fuerte de la cabeza y madurar más rápido”.

Los genoveses le compraron su pase y allí militó durante dos temporadas antes de pasar al Atalanta el año pasado y saltar al Tottenham de Inglaterra a mediados del actual. “Gracias a la persona que tengo al lado que me hizo ser fuerte afuera de la cancha, mi representante, tuve la fuerza para seguir. Día a día trato de mejorar y disfrutar lo que vivo, el club al que he llegado, la Selección y los compañeros. No me puedo frenar en este momento”, mencionó el defensor central que será padre primerizo en diciembre y remarcó como su mayor virtud el anticipo.

En la última presentación con la camiseta del seleccionado nacional protagonizó una imagen que se hizo viral: el festejo en la cara de Yoshimar Yotún -al unísono con Nicolás Otamendi- cuando el peruano falló el penal. Sobre esa situación, comentó: “Son cosas del partido. Se dijo algo en el primer tiempo y en el segundo. Pero nada, no lo hicimos con ninguna intención de faltarle el respeto a nadie, son cosas que pasan en el fútbol. Se hizo viral y muchos dijeron que le faltamos el respeto a Perú, pero no tiene nada que ver lo que pasó en la cancha con algo externo. Es algo que salió en el momento y queda ahí”.

Incluso se supo que Romero le obsequió su camiseta a su ex compañero incaico Hansell Riojas luego del encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas, como para dar una muestra de que no hubo ningún tema personal contra el pueblo albirrojo.

De su compañerismo con Otamendi, manifestó: “Lo escucho porque tiene mucha experiencia y me ayuda mucho. Es lindo estar en este momento en la Selección. Partido a partido que va pasando nos vamos conociendo mucho más. Me siento muy cómodo de jugar con él al lado, tener adelante a Lea (Paredes) con quien nos entendemos muy bien, y al Dibu (Martínez) atrás, que nos da mucha confianza. Nos hace crecer tener el arco en cero”.

