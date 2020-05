Daer propuso repensar la Argentina a partir de la pandemia y superar dicotomías sociales

Compartir

Linkedin Print

El cotitular de la CGT Héctor Daer aseguró que «la pandemia mundial de coronavirus pone a todos al desnudo a nivel social», y afirmó que ello constituye «una gran oportunidad para repensar Argentina», por lo que propuso superar «la dicotomía social que no permite escuchar o sostener criterios comunes».



Daer y otros participantes expusieron hoy por videoconferencia en la cuarta jornada-debate sobre el tema «Modelo socio-económico para que el día después seamos mejores», ocasión en la cual el dirigente sindical destacó «la importancia del acuerdo de ayer entre los sectores gremiales y empresarios en respaldo de la propuesta del gobierno nacional para la renegociación de la deuda externa».



El también titular de la Asociación Trabajadores de la Sanidad (ATSA) señaló que luego de la pandemia de la Covid-19 «el mundo estará globalizado, aunque tal vez de forma distinta», y subrayó la necesidad de priorizar la creación de empleo.



Por su parte, el secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Navarro, exhortó a construir «un sistema político más participativo” y a dialogar para pensar «una Argentina en común, ya que la actual crisis no puede ser resuelta solo por los políticos, por lo que una herramienta para articular un país para todos puede entre otras ser un Consejo Económico y Social”, aseguró.



Daer y Navarro, entre otros expositores, hablaron en la cuarta jornada virtual del ciclo «Para que el día después seamos mejores”, un foro que reúne a 60 especialistas y personalidades del quehacer intelectual en procura de crear un pensamiento orientado a debatir ideas y propuestas sobre el futuro del país.



Agustín Salvia, titular del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), resaltó que se imponen reglas para definir «un acuerdo económico-social y un pacto redistributivo de mediano y largo plazo, porque solo se desarrolla el subdesarrollo»; argumentó que hay que generar más empleo para quienes no lo tienen y no solo otorgar subsidios, y reclamó la vigencia de «un nuevo sistema impositivo más progresivo para no detener las inversiones», indicó un comunicado.



El núcleo organizador de la iniciativa está integrado por Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA; Miguel Gutiérrez, representante en la Argentina de Milennium Projet; Fernando Vilella, director del Departamento de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Carlos Fara, vicepresidente de la Red NAP, y Pascual Albanese, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico.



El ciclo de debates se realiza en nueve sesiones semanales consecutivas de dos horas, abiertas al público y transmitidas en simultáneo a través de Youtube, y continuará el martes próximo, ocasión en la cual los participantes analizarán el «Modelo Productivo” que el país demanda para resolver sus problemas.