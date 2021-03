Dalma explicó por qué tuvieron que irse de la marcha para pedir justicia por la muerte de Maradona

Compartir

Bajo la consigna “No murió, lo mataron”, los maradonianos se autoconvocaron en el Obelisco. Claudia Villafañe y Dalma y Gianinna Maradona participaron, pero al llegar a la plaza del Obelisco, con una bandera que exclamaba “condena social y judicial para los culpables”, la gente se apiñó, el clima se desbordó y ellas decidieron retirarse.

Más tarde, Dalma utilizó su Instagram para dar su versión. “Lamentablemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima, fue imposible seguir avanzando porque la prensa también empezó a empujar a la gente y nos pareció que no era la forma”, comenzó Dalma en su descargo.

“No fuimos a dar notas porque el objetico nuestro no era ese”, enfatizó en un texto que publicó en sus historias de Instagram.

Después, la hija mayor de Diego explicó porqué entraron al Hotel Presidente. “Nadie insultó a mi mamá como quieren inventar (todo lo contrario) y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel, sino que habíamos dejado nuestros autos en ese estacionamiento”, aclaró.

Por último, Dalma agregó: “Gracias a mis amigos que me acompañaron y gracias a toda la gente que fue genuinamente a pedir justicia por mi papá. Por suerte no tengo que dar notas para explicar nada porque como todos saben fuimos solo a pedir justicia. ¡Hoy no era el día para nada más!”.

A la marcha también asistió su hermano menor, Dieguito Fernando, quien estuvo acompañado por su mamá Verónica Ojeda y por Mario Baudry, pareja de Ojeda y representante legal de ambos.

