Dalma y Gianinna Maradona se presentaron ayer ante la Justicia

Ayer se llevaron a cabo las audiencias entre Dalma y Gianinna Maradona por la demanda que les inició Matías Morla, quien fuera abogado y apoderado de Diego Maradona. El letrado -según su denuncia- considera que las declaraciones que las hermanas hicieron a través de sus cuentas oficiales de Twitter a Instagram “afectaron su tranquilidad, integridad y seguridad personal, así como su desempeño profesional”.

Si bien el abogado querelló a las hijas de Claudia Villafañe, se realizaron dos audiencias por separado ya que la imputación es individual. De esta manera, a las 10 de la mañana comenzó la de Dalma primero, y minutos más tarde, la de Gianinna. Ambas se hicieron de manera virtual. Allí, cada una se presentó con su abogado, Federico Guntin -que en este caso representa a las dos-, acompañado por su colaborador Marcelo Sverdlik.

En tanto, según pudo saber Teleshow, Morla no estuvo presente en ninguna de las presentaciones, sino que asistió Guillermo Federico Schmidt como su representante legal en esta causa. “A ellas les hubiera gustado tenerlo sentado frente a frente, aunque sea a través de una pantalla, ya que fueron las denunciadas y consideraban que él debía estar ahí”, señaló el abogado de Dalma y Gianinna.

En ambas audiencias, las hijas de Diego escucharon el relato de los hechos por los cuales el denunciante considera que fue hostigado y cada una le ratificó al fiscal Mauro Tereszko que no querían agregar nada más al escrito que habían presentado en el cual explicaban por qué no consideran tal acusación.

“Ellas están tranquilas porque sienten que no lo hostigaron -afirmó su abogado- Entendemos que no hubo hostigamiento, lo que hubo es una defensa de dos chicas que están dolidas porque sienten que a su padre le robaron y lo mataron. E intentaron manifestar eso con sus palabras”, agregó el representante legal de Dalma y Gianinna sobre los mensajes por lo que se las imputa.

Según el artículo 52, “hostigar, maltratar, intimidad” corresponde quien intimida u hostiga de modo amenazante o maltrata físicamente a otro, siempre que el hecho no constituya delito. Y su sanción puede ser de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública, multa de 200 a mil pesos, o uno a cinco días de arresto.

Ambas partes esperan que en los próximos 10 o 15 días la fiscalía presente una resolución al respecto y si hubo una conducta contravencional. Llegado al caso de que se quiera aplicar una multa a Dalma o Gianinna, su abogado apelará: “No considero que haya hostigamiento, a lo mejor pudo haber algún exabrupto”.

¿Cuáles son los hechos denunciados por Matías Morla en la causa? Si bien tiene la posibilidad de sumar otros, hasta el momento hay ocho situaciones detalladas por las cuales el abogado considera que las hijas de Diego lo hostigaron a través de sus redes sociales. Y todas fueron respondidas por Federico Guntin.

1 – Se trata de un mensaje de Dalma el 6 de diciembre de 2020 en el que intentó mencionar a Morla en Instagram pero notó que el abogado la había bloqueado. “Más cagón no se consigue”, escribió por ese entonces la actriz. “En primer lugar, diremos que dicha historia no fue confeccionada por mis clientas y para el hipotético e improbable supuesto de que lo hubieran llevado a cabo ellas, diremos que llamar a alguien ‘cagón’ es una forma coloquial de expresar que una persona es cobarde o miedoso en extremo. Lo cual no es un insulto, sino que puede ser una apreciación subjetiva o una apreciación personal de una persona hacia otra con relación a una actitud que adopta”, detalló el abogado en el escrito presentado en la fiscalía y ratificado este jueves por Dalma y Gianinna.

2 – El 8 de diciembre de ese mismo año, la también actriz volvió a referirse en sus redes sociales en contra de quien fuera el abogado de su padre. “Tu justicia será social…”, escribió, entre otros mensajes en los que también calificó de “miserables” a quienes lo defienden.

“Lo hizo en clara alusión que sería gente desgraciada e infeliz (ese es el significado de miserable), por lo que no se entiende como un ataque a la integridad tal declaración. También le dice ‘aparecé vos, cobarde’. Lo que significa claramente que, según la señora Dalma, el doctor Morla es una persona que sentiría miedo ante situaciones difíciles o muestra falta de valor para emprender acciones peligrosas o que conllevan cierto riesgo, tal cual es el significado de cobardía. Tampoco lo entiendo como un hostigamiento o insulto”, señaló Guntin.

3 – El 29 de diciembre, Gianinna Maradona recibió una carta documento por parte del socio de Morla, a quien calificó como violento. “Lo que demuestra en cada aparición televisiva contra mis clientes. No deja de ser una apreciación subjetiva sobre el accionar de una persona”, consideró al respecto.

4 – Gianinna Maradona convocó a una marcha en el Obelisco para pedir justicia por la muerte de su padre. “No murió, lo mataron”, fue la premisa de aquel encuentro de miles de fanáticos de Maradona. “En ese sentido, avanza la investigación de la Fiscalía General de San Isidro, por lo que mal podría desdecirse de tales dichos”, sostuvo el representante legal de las hermanas.

5 – El 6 de marzo del 2021, la actriz escribió en sus redes sociales: “Me da mucha vergüenza este tipo”. “Es una sensación que tiene la señora Dalma y lo invita a la marcha, solo manifiesta que le da vergüenza una persona. Hace referencia a una mafia de asesinos, lo que, cómo avanza la causa, parecería que va camino a probarse. No olvidemos que están hablando dos hijas a las que les mataron el padre y la Justicia aun no le ha dado respuestas”, indicó Guntin.

6 y 7 – “El 10 de marzo Dalma solo hace referencia a un comentario de un seguidor, con relación al casamiento del doctor Morla y luego hace referencia a un ofrecimiento que le habría hecho el doctor Morla y ellas desecharon. Nada más que eso”, aseguró el abogado sobre la repercusión que tuvieron sus dichos.

8 – El 26 de julio de 2021 Dalma y Gianinna replicaron en sus respectivas redes sociales la noticia de que le prohibieron a Matías Morla seguir como abogado de sus tías. “Es una información verídica, ya que el doctor Morla fue apartado de la causa y se lo investigará por prevaricato y estafa procesal. Es menester aclarar que solo remarcaron y resaltaron partes de una decisión judicial que es pública y salió en un diario. El expediente no está reservado y varios medios hicieron eco de esa noticia”, dijo Federico Guntin en defensa de sus representadas.

