Damián De Santo recordó el motivo por el que Gerardo Rozín lo eligió para conducir Morfi

El actor contó la charla que tuvo con el productor algunos años atrás, cuando lo convocó para formar parte de uno de sus programas.

El sábado por la noche Andy Kusnetzoff recibió a sus cinco invitados en PH, Podemos hablar, y los convocó al célebre punto de encuentro. En esta ocasión la fecha coincidió con el día en que Gerardo Rozín hubiera cumplido 52 años, y el conductor destinó algunos minutos del ciclo para recordar las experiencias que tuvieron Damián De Santo y Rodrigo Cascón al trabajar con el productor. El actor y el chef hablaron de su paso por Morfi, todos a la mesa (Telefe) y de la actual conducción de Jey Mammon en La Peña de Morfi.

Denise Dumas, el cantante FMK y la actriz colombiana Carolina Ramírez, conocida por protagonizar La Reina del Flow, también dijeron presente y escucharon las anécdotas que variaron desde la infancia de cada uno hasta sus citas románticas más accidentadas. Justo después de analizar si les afectan los comentarios de los haters, Kusnetzoff le preguntó al cocinero hace cuánto que estaba en el programa ideado por Rozín. “Ya son siete años entre Morfi y La Peña”, reveló Cascón. “¿Te estás acostumbrando a esta nueva realidad?”, quiso saber el conductor.

“La verdad es que si bien ya lo sabíamos hace tiempo nosotros porque veníamos acompañándolo, fue muy rápido, más rápido de lo que podíamos pensar”, reveló el chef. “Nos fuimos despidiendo durante el año, y las charlas que teníamos fuera de las cámaras eran sobre eso, y sabía que si necesitaba algo estábamos cualquiera de nosotros a acompañarlo”, agregó. En este sentido, se refirió al desafío que asumió Mammon al conducir el clásico de los domingos tras la muerte de Gerardo: “Creo que Jey fue la incorporación ideal para poder seguir adelante con el programa, porque le mete su humor y su impronta, y nos hace sentir muy unidos”.

“Ese puesto era difícil de llenar, muy difícil, y Jey lo está haciendo con honores”, aseguró. Luego fue el turno de De Santis, quien recordó que estuvo al frente de Morfi desde 2017 hasta 2018, y sostuvo que le permitió explorar una nueva faceta como conductor. “Ocupé su lugar durante un año; me eligió él y siempre voy a estar agradecido porque me encantó”, confesó. Y sumó: “Me sentí en mi mundo, con los mismos que estaban en la ficción, los técnicos y directores detrás de cámara, pero a mí me encantó conducir y más este tipo de programa”.

Además rememoró la conversación que mantuvo con el periodista rosarino cuando lo convocó para el ciclo en el que compartiría conducción con Zaira Nara. “Me dijo: ‘Yo te llamo porque sos diametralmente opuesto a mí, y yo le dije: ‘Ya lo creo, yo esas notas las haría jamás, no las sé hacer, pero empezaré a forjar mi estilo’; y fue así, aprendí un montón y por también creo que Jey fue la decisión perfecta”. Otro detalle que lo sigue relacionando con el procutor es que el actor forma parte del elenco protagónico de El primero de nosotros, la novela que fue ideada por Rozín y estas semanas se están emitiendo los últimos capítulos por Telefe.

Dumas también sorprendió con otra anécdota, y eligió recordarlo con alegría. “Él fue el primer productor que me puso a conducir y fue acá en Telefe, cuando se le ocurrió hacer un programa de perros, más bien de diversión animal, todo tipo de animales”, reveló sobre el momento en que comenzó su carrera como conductora. “Pensamos todo y finalmente sale al aire, y me decía: ‘Traé tu perro Denise, es lindo porque sos la anfitriona’, y entonces yo lo llevaba a mi perro Santiago, que pesaba como 60 kilos”, contó. Y cerró entre risas: ”No sabés el quilombo que hacía, perseguía a todas las perras, un desastre, pero aprendí mucho con Gerardo”.

